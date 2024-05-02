Військовий батальйон зі США залишать у Литві на необмежений термін
Київ • УНН
Американський військовий батальйон залишиться в Литві на невизначений термін, а не до кінця 2025 року, як планувалося раніше.
Американський військовий батальйон залишиться у Литві на необмежений термін, а не до кінця 2025 року, як планувалося раніше. Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, передає LRT, пише УНН.
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Посадовець, який перебуває із візитом у США, заявив, що Вашингтон високо цінує умови військової присутності й тренувань у Литві, які дають змогу їм забезпечити необхідну готовність збройних сил до будь-якого сценарію.
Під час візиту до Вашингтона я отримав від Ради національної безпеки США та Пентагону тверде й чітке підтвердження того, що присутність Сполучених Штатів у Литві є безстроковою, і розміщення сил у регіоні залишиться незмінним,
За його словами, під час зустрічей у Вашингтоні він "чітко дав зрозуміти", що присутність США в Литві необхідна, і разом із НАТО, німецькою бригадою та національними силами це саме та необхідна бойова міць, яка може надійно стримувати рф.
Він також заявив, що Сполучені Штати прискорили в Литву постачання протитанкових ракет Javelin, які надійдуть у травні.
Після затвердження США плану ротації сил у країнах Балтії 2022 року було оголошено, що американський батальйон перебуватиме в Литві до кінця 2025 року.
Нагадаємо
У Литві в цьому році почне діяти узгоджена раніше ротаційна система протиповітряної оборони, в країні буде розміщено батареї ППО Patriot.