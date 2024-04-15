Военные США уничтожили 80 беспилотников и 6 ракет, которые летели на Израиль

По данным Центрального командования США, во время субботней атаки Соединенные Штаты уничтожили более 80 беспилотников и шесть баллистических ракет, направленных из Ирана и Йемена в сторону Израиля. Об этом говорится в заявлении американского Центрального командования (Centcom) в ночь на понедельник, передает УНН.

Детали

Одна из ракет все еще была на стартовой площадке, а семь беспилотников были уничтожены на земле, прежде чем они должны были быть отправлены в сторону Израиля боевиками хуситов в Йемене, которых поддерживает Иран.

Centcom продолжает быть доступным для поддержки защиты Израиля от этих опасных действий Ирана. Мы будем продолжать сотрудничать со всеми нашими региональными партнерами для укрепления региональной безопасности говорится в заявлении.

Всего в субботу по Израилю было выпущено более 300 ракет и беспилотников, большинство из которых отправлено из Ирана. Подавляющее большинство было сбито израильской системой противовоздушной обороны "Железный купол" при содействии США, Великобритании, Франции и Иордании.

WSJ: Израиль скоро ответит на удар Ирана