Во время интервью Зеленского The Guardian в Мариинском дворце пропал свет
Киев • УНН
Во время разговора Президента Украины с журналистом британского издания The Guardian в столичном Мариинском дворце пропал свет. Зеленский отметил, что "это наши условия жизни".
Во время интервью Президента Украины Владимира Зеленского The Guardian в столичном Мариинском дворце пропал свет. Об этом сообщает британское издание и публикует соответствующее видео, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что свет пропал уже через несколько секунд после того, как Зеленский сел поговорить с журналистом. Однако, после того, как включился резервный генератор дворца, свет заработал.
Это наши условия жизни. Это нормально. У нас колебания электроэнергии в Киеве, как и везде
Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин совершает "террористические атаки" на энергетическую систему Украины, убивая мирных жителей и оставляя их без света и воды.
Он не может создавать напряженность в нашем обществе никаким другим способом
Напомним
Энергетики постепенно стабилизируют и восстанавливают работу объектов ТЭС после массированной атаки РФ баллистическими ракетами, но дефицит электроэнергии сохраняется. В большинстве регионов Украины применяются почасовые отключения, самая сложная ситуация в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.
