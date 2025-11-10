ukenru
9 ноября, 12:22 • 31002 просмотра
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
9 ноября, 10:18 • 59553 просмотра
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Эксклюзив
9 ноября, 08:34 • 60037 просмотра
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
Эксклюзив
9 ноября, 08:00 • 84949 просмотра
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
8 ноября, 17:24 • 64755 просмотра
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
8 ноября, 16:00 • 62464 просмотра
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
8 ноября, 14:50 • 54861 просмотра
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
8 ноября, 14:33 • 51821 просмотра
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
8 ноября, 08:59 • 71014 просмотра
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 146937 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Во время интервью Зеленского The Guardian в Мариинском дворце пропал свет

Киев • УНН

 • 1806 просмотра

Во время разговора Президента Украины с журналистом британского издания The Guardian в столичном Мариинском дворце пропал свет. Зеленский отметил, что "это наши условия жизни".

Во время интервью Зеленского The Guardian в Мариинском дворце пропал свет

Во время интервью Президента Украины Владимира Зеленского The Guardian в столичном Мариинском дворце пропал свет. Об этом сообщает британское издание и публикует соответствующее видео, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что свет пропал уже через несколько секунд после того, как Зеленский сел поговорить с журналистом. Однако, после того, как включился резервный генератор дворца, свет заработал.

Это наши условия жизни. Это нормально. У нас колебания электроэнергии в Киеве, как и везде

- прокомментировал глава государства.

Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин совершает "террористические атаки" на энергетическую систему Украины, убивая мирных жителей и оставляя их без света и воды.

Он не может создавать напряженность в нашем обществе никаким другим способом

- отметил президент.

Напомним

Энергетики постепенно стабилизируют и восстанавливают работу объектов ТЭС после массированной атаки РФ баллистическими ракетами, но дефицит электроэнергии сохраняется. В большинстве регионов Украины применяются почасовые отключения, самая сложная ситуация в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

Киев столкнулся с 70% отключений электроэнергии 9 ноября

Вадим Хлюдзинский

Общество Политика
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Владимир Путин
Хранитель
Владимир Зеленский
Украина
Киев