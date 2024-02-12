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Во Львове открыли первый в Украине центр рекрутинга в Силы обороны

Во Львове открыли первый в Украине центр рекрутинга в Силы обороны

Киев  •  УНН

12 февраль 2024, 10:50  •  16033 просмотра

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Во Львове открылся первый в Украине Центр рекрутинга украинской армии как пилотный проект по прозрачному и эффективному набору военнослужащих.

Во Львове сегодня, 12 февраля, открыли первый в Украине Центр рекрутинга украинской армии, который стал пилотным проектом прозрачной и эффективной модели набора военнослужащих в украинскую армию. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает УНН.

Детали

"Здесь не будут вручать повестки. Каждый получит подробную информацию об актуальных военных вакансиях. Этими словами открыли первый Центр рекрутинга украинской армии во Львове. Часто среди желающих пойти в армию есть колебания из-за того, что они не смогут себя реализовать по той специальности, которую они знают лучше всего. Вы можете быть медиком, программистом, логистом или любым другим специалистом. Ваш вклад важен для нашей победы", - написал Садовый.

Мэр Львова поблагодарил Министерство обороны за доверие и возможность открыть центр именно во Львове.

Напомним

9 февраля в Минобороны сообщали, что во Львове планируется открытие первого рекрутингового центра для Сил безопасности и обороны, который станет пилотным проектом прозрачной и эффективной модели набора военнослужащих в украинскую армию.

Павел Башинский

Павел Башинский

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У Львові відкрили перший в Україні центр рекрутингу до Сил оборони
Ukraine's first recruitment center for the Defense Forces opened in Lviv
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