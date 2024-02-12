Во Львове открыли первый в Украине центр рекрутинга в Силы обороны

Во Львове сегодня, 12 февраля, открыли первый в Украине Центр рекрутинга украинской армии, который стал пилотным проектом прозрачной и эффективной модели набора военнослужащих в украинскую армию. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает УНН.

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"Здесь не будут вручать повестки. Каждый получит подробную информацию об актуальных военных вакансиях. Этими словами открыли первый Центр рекрутинга украинской армии во Львове. Часто среди желающих пойти в армию есть колебания из-за того, что они не смогут себя реализовать по той специальности, которую они знают лучше всего. Вы можете быть медиком, программистом, логистом или любым другим специалистом. Ваш вклад важен для нашей победы", - написал Садовый.

Мэр Львова поблагодарил Министерство обороны за доверие и возможность открыть центр именно во Львове.

Напомним

9 февраля в Минобороны сообщали, что во Львове планируется открытие первого рекрутингового центра для Сил безопасности и обороны, который станет пилотным проектом прозрачной и эффективной модели набора военнослужащих в украинскую армию.