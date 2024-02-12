У Львові відкрили перший в Україні центр рекрутингу до Сил оборони

У Львові сьогодні, 12 лютого, відкрили перший в Україні Центр рекрутингу української армії, що став пілотним проектом прозорої та ефективної моделі набору військовослужбовців до української армії. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає УНН.

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"Тут не вручатимуть повісток. Кожен отримає детальну інформацію про актуальні військові вакансії. Цими словами відкрили перший Центр рекрутингу української армії у Львові. Часто серед охочих піти у військо є вагання через те, що вони не зможуть себе реалізувати за тим фахом, який вони знають найкраще. Ви можете бути медиком, програмістом, логістом чи будь-яким іншим фахівцем. Ваш внесок є важливим для нашої перемоги", - написав Садовий.

Мер Львова подякував Міністерству оборони за довіру та можливість відкрити центр саме у Львові.

Нагадаємо

9 лютого в Міноборони повідомляли, що у Львові планується відкриття першого рекрутингового центру для Сил безпеки та оборони, який стане пілотним проектом прозорої та ефективної моделі набору військовослужбовців до української армії.