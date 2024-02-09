Рекрутинг до Сил оборони: у Львові стартує пілотний проєкт
Київ • УНН
У Львові відкриється перший рекрутинговий центр для Сил безпеки та оборони, який стане пілотним проектом прозорої та ефективної моделі набору військовослужбовців до української армії.
У третій тиждень лютого у Львові розпочинає роботу центр рекрутингу до Сил безпеки та оборони України. Про це УНН повідомляє із посиланням на Міноборони.
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Як зазначається, пілотний проєкт покликаний побудувати прозору та ефективну модель залучення до українського війська.
Перший центр рекрутингу з'явиться у львівському ЦНАПі за адресою: вул. Костя Левицького, 67.
Тут рекрутери надаватимуть інформацію щодо вакансій, консультуватимуть і проводитимуть профорієнтаційні тести, а також супроводжуватимуть кандидатів на шляху до призначення на обрану посаду в армії.
Нагадаємо
Міністерство оборони України розширило проєкт з рекрутингу до лав Збройних сил України та підписало угоду про співпрацю з компанією robota.ua.
Крім того, УНН повідомляв, що під час старту проєкту рекрутингу до ЗСУ Міноборони підписало договір з українською платформою з працевлаштування Lobby X.