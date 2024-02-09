Рекрутинг в Силы обороны: во Львове стартует пилотный проект

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
  •  146423 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  184687 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  173757 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  169995 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  196556 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  196721 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  206117 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Эксклюзив
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  247526 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  262917 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  235361 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Рекрутинг в Силы обороны: во Львове стартует пилотный проект

Рекрутинг в Силы обороны: во Львове стартует пилотный проект

Киев  •  УНН

09 февраль 2024, 14:17  •  13069 просмотра

Read in English

Во Львове откроется первый рекрутинговый центр для Сил безопасности и обороны, который станет пилотным проектом прозрачной и эффективной модели набора военнослужащих в украинскую армию.

В третью неделю февраля во Львове начинает работу центр рекрутинга в Силы безопасности и обороны Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны. 

Детали

Как отмечается, пилотный проект призван построить прозрачную и эффективную модель привлечения в украинскую армию.

Первый центр рекрутинга появится во львовском ЦНАПе по адресу: ул. Костя Левицкого, 67.

Здесь рекрутеры будут предоставлять информацию о вакансиях, консультировать и проводить профориентационные тесты, а также сопровождать кандидатов на пути к назначению на выбранную должность в армии.

Напомним 

Министерство обороны Украины расширило проект по рекрутингу в ряды Вооруженных сил Украины и подписало соглашение о сотрудничестве с компанией robota.ua.

Кроме того, УНН сообщал, что во время старта проекта рекрутинга в ВСУ Минобороны подписало договор с украинской платформой по трудоустройству Lobby X.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоВойна
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
lvovЛьвов
Рекрутинг до Сил оборони: у Львові стартує пілотний проєкт
Recruitment to the Defense Forces: a pilot project starts in Lviv
Новости по теме

Рекрутинг в Силы обороны: во Львове стартует пилотный проект

Во Львове откроется первый рекрутинговый центр для Сил безопасности и обороны, который станет пилотным проектом прозрачной и эффективной модели набора военнослужащих в украинскую армию.

Общество •   •  13069 просмотра
Рекрутинг в Силы обороны: во Львове стартует пилотный проект

россияне начали угрожать жителям оккупированных территорий за отказ голосовать на "выборах" - Центр нацсопротивления

Члены "избирательных округов" на оккупированных украинских территориях начнут посещать жителей с 17 февраля, чтобы предупредить их о санкциях за отказ "голосовать" на "выборах президента россии".

Война •   •  14058 просмотра
россияне начали угрожать жителям оккупированных территорий за отказ голосовать на "выборах" - Центр нацсопротивления

На Львовщине взрывотехники ликвидировали остатки сбитой российской ракеты Х-101

Полицейские взрывотехники во Львовской области обезвредили боеголовку сбитой российской крылатой ракеты Х-101, которую нашли в поле после недавних обстрелов.

Война •   •  11582 просмотра
На Львовщине взрывотехники ликвидировали остатки сбитой российской ракеты Х-101

Посевная-2024: резкого уменьшения площади посева не ожидается, но есть вопросы к качеству пшеницы

Украина ожидает, что посевная площадь в 2024 году будет аналогичной 2023 году, но обеспокоена более низким качеством пшеницы.

Экономика •   •  13247 просмотра
Посевная-2024: резкого уменьшения площади посева не ожидается, но есть вопросы к качеству пшеницы

Украина пересмотрит правила ведения бизнеса, чтобы помочь экономике - заместитель министра экономики

Правительство Украины работает над перестройкой системы регулирования бизнеса, отменяя сотни документов, чтобы помочь стимулировать экономику, на которую повлияла война.

Война •   •  14963 просмотра
Украина пересмотрит правила ведения бизнеса, чтобы помочь экономике - заместитель министра экономики

Американские чиновники убеждают, что пауза в экспорте сжиженного газа не повлияет на утвержденные поставки в ЕС

Заместитель министра энергетики США заверил комитет Сената, что пауза в выдаче новых разрешений на экспорт сжиженного природного газа не повлияет на утвержденные поставки в ЕС.

Экономика •   •  12953 просмотра
Американские чиновники убеждают, что пауза в экспорте сжиженного газа не повлияет на утвержденные поставки в ЕС

В Украине утвердили план мероприятий по выполнению рекомендаций Еврокомиссии на пути в ЕС

Кабинет Министров Украины одобрил план действий по выполнению более 350 мероприятий из рекомендаций Европейской Комиссии.

Политика •   •  12432 просмотра
В Украине утвердили план мероприятий по выполнению рекомендаций Еврокомиссии на пути в ЕС

ОАЭ продолжат помогать с обменами украинских защитников

ОАЭ будут продолжать прилагать усилия для посредничества в обмене пленными между россией и Украиной.

Война •   •  13194 просмотра
ОАЭ продолжат помогать с обменами украинских защитников

Первое совещание с новым Главнокомандующим: Умеров обсудил с Сырским план действий ВСУ на 2024 год

Министр обороны Рустем Умеров и Главнокомандующий генерал-полковник Александр Сырский обсудили планы развития Вооруженных сил Украины до 2024 года, сосредоточившись на логистике, подготовке и беспилотных системах.

Война •   •  12984 просмотра
Первое совещание с новым Главнокомандующим: Умеров обсудил с Сырским план действий ВСУ на 2024 год

В Украину прибыла делегация из Конгресса США

Двухпартийная делегация Конгресса США во главе с председателем комитета по вопросам разведки Палаты представителей Майком Тернером прибыла в Киев.

Политика •   •  15091 просмотра
В Украину прибыла делегация из Конгресса США