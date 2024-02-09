Рекрутинг в Силы обороны: во Львове стартует пилотный проект
Киев • УНН
Во Львове откроется первый рекрутинговый центр для Сил безопасности и обороны, который станет пилотным проектом прозрачной и эффективной модели набора военнослужащих в украинскую армию.
В третью неделю февраля во Львове начинает работу центр рекрутинга в Силы безопасности и обороны Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны.
Детали
Как отмечается, пилотный проект призван построить прозрачную и эффективную модель привлечения в украинскую армию.
Первый центр рекрутинга появится во львовском ЦНАПе по адресу: ул. Костя Левицкого, 67.
Здесь рекрутеры будут предоставлять информацию о вакансиях, консультировать и проводить профориентационные тесты, а также сопровождать кандидатов на пути к назначению на выбранную должность в армии.
Напомним
Министерство обороны Украины расширило проект по рекрутингу в ряды Вооруженных сил Украины и подписало соглашение о сотрудничестве с компанией robota.ua.
Кроме того, УНН сообщал, что во время старта проекта рекрутинга в ВСУ Минобороны подписало договор с украинской платформой по трудоустройству Lobby X.
Рекрутинг в Силы обороны: во Львове стартует пилотный проект
Во Львове откроется первый рекрутинговый центр для Сил безопасности и обороны, который станет пилотным проектом прозрачной и эффективной модели набора военнослужащих в украинскую армию.
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