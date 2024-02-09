Рекрутинг в Силы обороны: во Львове стартует пилотный проект

В третью неделю февраля во Львове начинает работу центр рекрутинга в Силы безопасности и обороны Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны.

Детали

Как отмечается, пилотный проект призван построить прозрачную и эффективную модель привлечения в украинскую армию.

Первый центр рекрутинга появится во львовском ЦНАПе по адресу: ул. Костя Левицкого, 67.

Здесь рекрутеры будут предоставлять информацию о вакансиях, консультировать и проводить профориентационные тесты, а также сопровождать кандидатов на пути к назначению на выбранную должность в армии.

Напомним

Министерство обороны Украины расширило проект по рекрутингу в ряды Вооруженных сил Украины и подписало соглашение о сотрудничестве с компанией robota.ua.

Кроме того, УНН сообщал, что во время старта проекта рекрутинга в ВСУ Минобороны подписало договор с украинской платформой по трудоустройству Lobby X.