Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

Национальное антикоррупционное бюро Украины планирует отремонтировать фасады административных зданий. На это будет потрачено около 1,7 миллионов гривен. Об этом свидетельствует информация на сайте Prozorro (прозрачно), пишет УНН.

Детали

НАБУ провело тендер на ремонт своих админзданий в Киеве. Ожидаемая стоимость составляла-более 2 миллионов гривен.

Однако, по результатам аукциона одержала победу компания ООО "Новострой ЮА", которая предложила сделать ремонт за 1 699 999 гривен (с НДС). Сейчас ожидается подписание договора между НАБУ и компанией.

Поэтому только на ремонт фасада своего офиса НАБУ планирует потратить не менее 1,7 миллионов гривен. Однако, стоит отметить, что за эту сумму можно приобрести более тысячи турникетов, которые спасают жизнь украинским военным на фронте.

Добавим

Кроме ремонта фасада, НАБУ хочет отремонтировать кондиционеры за почти 400 тысяч гривен. Стоит отметить, что этот тендер происходит в то время, как власти призывают не пользоваться кондиционерами для экономии электроэнергии.

Да и это не все ремонтные работы, которые хотят сделать антикоррупционеры в этом году. В апреле НАБУ закупило услуги по ремонту туалетов более чем на 3 миллиона гривен.

Также в 2024 году НАБУ потратит минимум 6,5 миллионов гривен на услуги по письменному переводу.

Напомним

Национальное антикоррупционное бюро Украины "известно" своим умением громко заявить о разоблачении очередной схемы и объявить о подозрении топ-чиновнику. О том эти дела нередко разваливаются в судах или же даже не доходят до туда.

Кроме того, недавно в НАБУ разгорелся скандал с вероятной утечкой информации из бюро. Бывший глава Броварской РГА, советник офиса президента Георгий Биркадзе, у которого правоохранители в рамках этого дела проводили обыски, заявил, что по делу о "сливе" данных из НАБУ сделали вместо расследования шоу.