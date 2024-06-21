Замість тисячі турнікетів для військових: НАБУ планує відремонтувати фасади своїх будівель за 1,7 млн грн
Київ • УНН
Національне антикорупційне бюро України планує витратити 1,7 млн грн на ремонт фасадів своїх адміністративних будівель у Києві.
Національне антикорупційне бюро України планує відремонтувати фасади адміністративних будівель. На це буде витрачено близько 1,7 мільйонів гривень. Про це свідчить інформація на сайті Prozorro (Прозорро), пише УНН.
Деталі
НАБУ провело тендер на ремонт своїх адмінбудівель у Києві. Очікувана вартість складала – понад 2 мільйони гривень.
Проте, за результатами аукціону перемогла компанія ТОВ "НОВОБУД ЮА", яка запропонувала зробити ремонт за 1 699 999 гривень (з ПДВ). Зараз очікується підписання договору між НАБУ та компанією.
Тож лише на ремонт фасаду свого офісу НАБУ планує витратити щонайменше 1,7 мільйонів гривень. Однак, варто зазначити, що за цю суму можна придбати понад тисячу турнікетів, які рятують життя українським військовим на фронті.
Додамо
Окрім ремонту фасаду, НАБУ хоче відремонтувати кондиціонери за майже 400 тисяч гривень. Варто зазначити, що цей тендер відбувається у той час, як влада закликає не користуватися кондиціонерами задля економії електроенергії.
Та й це не всі ремонтні роботи, які хочуть зробити антикорупціонери у цьому році. У квітні НАБУ закупило послуги з ремонту туалетів на понад 3 мільйони гривень.
Також у 2024 році НАБУ витратить щонайменше 6,5 мільйонів гривень на послуги з письмового перекладу.
Нагадаємо
Національне антикорупційне бюро України "відоме" своїм вмінням гучно заявити про викриття чергової схеми та оголосити про підозру топчиновнику. Проте ці справи нерідко розвалюються у судах або ж навіть не доходять до туди.
Окрім того, нещодавно в НАБУ розгорівся скандал з ймовірним витоком інформації з бюро. Колишній голова Броварської РДА, радник Офісу президента Георгій Біркадзе, у якого правоохоронці в рамках цієї справи проводили обшуки, заявив, що зі справи про "злив" даних з НАБУ зробили замість розслідування шоу.