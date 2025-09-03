$41.360.01
Эксклюзив
12:08 • 3842 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФ
Эксклюзив
11:49 • 13464 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
10:05 • 13050 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
09:24 • 17194 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
07:25 • 17508 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 20748 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 32887 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
3 сентября, 06:00 • 30976 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в Евросоюз
2 сентября, 11:50 • 86044 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника Земли
2 сентября, 11:02 • 105622 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемого
публикации
Эксклюзивы
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
11:49 • 13474 просмотра
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8
3 сентября, 06:57 • 19497 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 32890 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в Евросоюз
3 сентября, 06:00 • 30980 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника Земли
2 сентября, 11:50 • 86049 просмотра
Визит президента Польши к Трампу обострил конфликт с правительством Туска

Киев • УНН

 • 414 просмотра

Первая зарубежная поездка новоизбранного президента Польши Кароля Навроцкого в Вашингтон вызвала напряженность в стране. Его встреча с Дональдом Трампом обострила противоречия с премьер-министром Дональдом Туском и его проевропейским правительством.

Визит президента Польши к Трампу обострил конфликт с правительством Туска

Первая зарубежная поездка новоизбранного президента Польши Кароля Навроцкого в Вашингтон стала источником напряженности внутри страны. Его встреча с Дональдом Трампом в Белом доме не только вызвала дипломатический резонанс, но и обострила противоречия с премьер-министром Дональдом Туском и его проевропейским правительством.

Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Навроцкий, историк и националист, неожиданно победивший на выборах с лозунгом "Польша превыше всего, поляки превыше всего", позиционирует себя как союзник Трампа. Именно он поддержал политика еще до выборов, а после победы поздравил словами: "Он будет отличным президентом!".

Визит в США стал первым серьезным испытанием внешнеполитических амбиций нового главы государства.

Официально переговоры в Вашингтоне должны сосредоточиться на вопросах безопасности, в частности сохранении американских войск в Польше, где сейчас находятся около 10 тысяч солдат. Также Навроцкий планирует представить польскую позицию по войне в Украине, подчеркнув ответственность России.

Президенты Украины и Польши согласовали позиции "накануне крупных дипломатических событий"29.08.25, 04:29 • 4107 просмотров

Впрочем, как сообщает The Guardian, способ, которым Навроцкий строит собственную дипломатию, вызвал серьезное недовольство правительства. Президент действует без координации с кабинетом Туска, не пригласил ни одного чиновника в свою делегацию и даже присоединился к одному из телефонных разговоров с Трампом и Путиным, отстранив премьера от процесса. В результате Польша пропустила совместную встречу Зеленского и Трампа, что вызвало новую волну взаимных обвинений между президентским и правительственным лагерями.

Польша объяснила отсутствие своего представителя на встрече в Вашингтоне19.08.25, 20:32 • 13537 просмотров

Туск и его соратники предостерегают, что подобная "двойная внешняя политика" может ослабить позиции Польши в ЕС и НАТО, особенно в вопросе поддержки Украины. Зато команда Навроцкого заявляет, что именно президент способен выстроить новый формат отношений с Вашингтоном, которые испортили критические высказывания Туска о Трампе.

Польша работает над урегулированием статуса украинцев после вето Навроцкого - МВД страны30.08.25, 00:54 • 9652 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Хранитель
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Польша