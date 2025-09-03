Визит президента Польши к Трампу обострил конфликт с правительством Туска
Киев • УНН
Первая зарубежная поездка новоизбранного президента Польши Кароля Навроцкого в Вашингтон вызвала напряженность в стране. Его встреча с Дональдом Трампом обострила противоречия с премьер-министром Дональдом Туском и его проевропейским правительством.
Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
Навроцкий, историк и националист, неожиданно победивший на выборах с лозунгом "Польша превыше всего, поляки превыше всего", позиционирует себя как союзник Трампа. Именно он поддержал политика еще до выборов, а после победы поздравил словами: "Он будет отличным президентом!".
Визит в США стал первым серьезным испытанием внешнеполитических амбиций нового главы государства.
Официально переговоры в Вашингтоне должны сосредоточиться на вопросах безопасности, в частности сохранении американских войск в Польше, где сейчас находятся около 10 тысяч солдат. Также Навроцкий планирует представить польскую позицию по войне в Украине, подчеркнув ответственность России.
Впрочем, как сообщает The Guardian, способ, которым Навроцкий строит собственную дипломатию, вызвал серьезное недовольство правительства. Президент действует без координации с кабинетом Туска, не пригласил ни одного чиновника в свою делегацию и даже присоединился к одному из телефонных разговоров с Трампом и Путиным, отстранив премьера от процесса. В результате Польша пропустила совместную встречу Зеленского и Трампа, что вызвало новую волну взаимных обвинений между президентским и правительственным лагерями.
Туск и его соратники предостерегают, что подобная "двойная внешняя политика" может ослабить позиции Польши в ЕС и НАТО, особенно в вопросе поддержки Украины. Зато команда Навроцкого заявляет, что именно президент способен выстроить новый формат отношений с Вашингтоном, которые испортили критические высказывания Туска о Трампе.
