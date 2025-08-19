$41.260.08
12:26 • 35241 просмотра
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 58315 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 55520 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 55262 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
19 августа, 10:33 • 36635 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
19 августа, 09:27 • 27811 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 94315 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 71980 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 85656 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 103448 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 58324 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 55526 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 55274 просмотра
Польша объяснила отсутствие своего представителя на встрече в Вашингтоне

Киев • УНН

 5086 просмотра

Представитель правительства Польши Адам Шлапка объяснил, почему на встрече в Вашингтоне по Украине не было представителя Польши. Он отметил, что приглашения в Белый дом поступают от президента США, а не от других лидеров.

Польша объяснила отсутствие своего представителя на встрече в Вашингтоне

На встрече в Вашингтоне по Украине не было представителя Польши, хотя там мог бы присутствовать Дональд Туск или Кароль Навроцкий. Представитель правительства Польши Адам Шлапка объяснил, почему так произошло.

Передает УНН со ссылкой на Wiadomości - Gazeta.

Детали

"Это должно быть четко определено: президент Трамп или действующий президент США приглашает людей в Белый дом. Если кто-то пытается убедить их, что их приглашает другой президент, например, Владимир Зеленский, им нужно освежить свои знания по международной политике", – ответил представитель правительства Адам Шлапка.

Шлапка признал, что изначально во всем должен был участвовать Дональд Туск.

В ночь на вторник, непосредственно перед встречей в среду, мы получили информацию, что по разным причинам на встрече с Дональдом Трампом Польшу будет представлять Кароль Навроцкий.

Правительство вело себя ответственно и приняло это. Польша не может иметь две внешние политики. Во внешней политике позицию готовит правительство. Канцелярия президента получила эту позицию, и мы были в контакте. Позже, по просьбе премьер-министра, состоялась встреча Дональда Туска и Кароля Навроцкого, где это также было озвучено

- добавил он.

Возвращаясь к Вашингтонскому саммиту, Шлапка сказал, что европейские лидеры встретились в том же формате, что и во время видеоконференций в среду и субботу.

Всю информацию и заметки предоставило Министерство иностранных дел. Почему Администрация президента не присоединилась больше? Это вопрос к ним

– добавил Шлапка.

Представитель правительства Польши в комментарии еще раз подчеркнул, что европейские лидеры не встретились в Вашингтоне в понедельник в рамках так называемой "Коалиции желающих".

Напомним

"Коалиция желающих" собралась на встречу после саммита в Вашингтоне. Встреча состоялась 19 августа.

Встреча участников так называемой "коалиции желающих" для обсуждения гарантий безопасности для Украины, похоже, завершилась - некоторые из участников уже поделились своими впечатлениями в соцсетях.

Игорь Тележников

