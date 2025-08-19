Польша объяснила отсутствие своего представителя на встрече в Вашингтоне

На встрече в Вашингтоне по Украине не было представителя Польши, хотя там мог бы присутствовать Дональд Туск или Кароль Навроцкий. Представитель правительства Польши Адам Шлапка объяснил, почему так произошло.

Передает УНН со ссылкой на Wiadomości - Gazeta.

Детали

"Это должно быть четко определено: президент Трамп или действующий президент США приглашает людей в Белый дом. Если кто-то пытается убедить их, что их приглашает другой президент, например, Владимир Зеленский, им нужно освежить свои знания по международной политике", – ответил представитель правительства Адам Шлапка.

Шлапка признал, что изначально во всем должен был участвовать Дональд Туск.

В ночь на вторник, непосредственно перед встречей в среду, мы получили информацию, что по разным причинам на встрече с Дональдом Трампом Польшу будет представлять Кароль Навроцкий.

Правительство вело себя ответственно и приняло это. Польша не может иметь две внешние политики. Во внешней политике позицию готовит правительство. Канцелярия президента получила эту позицию, и мы были в контакте. Позже, по просьбе премьер-министра, состоялась встреча Дональда Туска и Кароля Навроцкого, где это также было озвучено - добавил он.

Возвращаясь к Вашингтонскому саммиту, Шлапка сказал, что европейские лидеры встретились в том же формате, что и во время видеоконференций в среду и субботу.

Всю информацию и заметки предоставило Министерство иностранных дел. Почему Администрация президента не присоединилась больше? Это вопрос к ним – добавил Шлапка.

Представитель правительства Польши в комментарии еще раз подчеркнул, что европейские лидеры не встретились в Вашингтоне в понедельник в рамках так называемой "Коалиции желающих".

Напомним

"Коалиция желающих" собралась на встречу после саммита в Вашингтоне. Встреча состоялась 19 августа.

Встреча участников так называемой "коалиции желающих" для обсуждения гарантий безопасности для Украины, похоже, завершилась - некоторые из участников уже поделились своими впечатлениями в соцсетях.