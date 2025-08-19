$41.260.08
12:26
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
12:13
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:09
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
19 серпня, 09:27
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Польща пояснила відсутність свого представника на зустрічі у Вашингтоні

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Речник уряду Польщі Адам Шлапка пояснив, чому на зустрічі у Вашингтоні щодо України не було представника Польщі. Він зазначив, що запрошення до Білого дому надходять від президента США, а не від інших лідерів.

Польща пояснила відсутність свого представника на зустрічі у Вашингтоні

На зустрічі у Вашингтоні щодо України не було представника Польщі, хоча там міг би бути присутній Дональд Туск чи Кароль Навроцький. Речник уряду Польщі Адам Шлапка пояснив, чому так сталося.

Передає УНН із посиланням на Wiadomości - Gazeta.

Деталі

"Це має бути чітко визначено: президент Трамп або чинний президент США запрошує людей до Білого дому. Якщо хтось намагається переконати їх, що їх запрошує інший президент, наприклад, Володимир Зеленський, їм потрібно освіжити свої знання з міжнародної політики", – відповів речник уряду Адам Шлапка.

Шлапка визнав, що спочатку у всьому мав брати участь Дональд Туск.

У ніч на вівторок, безпосередньо перед зустріччю в середу, ми отримали інформацію, що з різних причин на зустрічі з Дональдом Трампом Польщу представлятиме Кароль Навроцький.

Уряд поводився відповідально і прийняв це. Польща не може мати дві зовнішні політики. У зовнішній політиці позицію готує уряд. Канцелярія президента отримала цю позицію, і ми були в контакті. Пізніше, на прохання прем'єр-міністра, відбулася зустріч Дональда Туска і Кароля Навроцького, де це також було озвучено

- додав він.

Повертаючись до Вашингтонського саміту, Шлапка сказав, що європейські лідери зустрілися в тому ж форматі, що й під час відеоконференцій у середу та суботу.

Всю інформацію та нотатки надало Міністерство закордонних справ . Чому Адміністрація президента не долучилася більше? Це питання до них

– додав Шлапка.

Речник уряду Польщі в коментарі ще раз наголосив, що європейські лідери не зустрілися у Вашингтоні в понеділок у рамках так званої "Коаліції охочих".

Нагадаємо

"Коаліція охочих" зібралася на зустріч після саміту у Вашингтоні. Зустріч відбулась 19 серпня.

Зустріч учасників так званої "коаліції охочих" для обговорення гарантій безпеки для України, схоже, завершилася - деякі з учасників вже поділилися своїми враженнями в соцмережах. 

Ігор Тележніков

