Польща пояснила відсутність свого представника на зустрічі у Вашингтоні

На зустрічі у Вашингтоні щодо України не було представника Польщі, хоча там міг би бути присутній Дональд Туск чи Кароль Навроцький. Речник уряду Польщі Адам Шлапка пояснив, чому так сталося.

Передає УНН із посиланням на Wiadomości - Gazeta.

Деталі

"Це має бути чітко визначено: президент Трамп або чинний президент США запрошує людей до Білого дому. Якщо хтось намагається переконати їх, що їх запрошує інший президент, наприклад, Володимир Зеленський, їм потрібно освіжити свої знання з міжнародної політики", – відповів речник уряду Адам Шлапка.

Шлапка визнав, що спочатку у всьому мав брати участь Дональд Туск.

У ніч на вівторок, безпосередньо перед зустріччю в середу, ми отримали інформацію, що з різних причин на зустрічі з Дональдом Трампом Польщу представлятиме Кароль Навроцький.

Уряд поводився відповідально і прийняв це. Польща не може мати дві зовнішні політики. У зовнішній політиці позицію готує уряд. Канцелярія президента отримала цю позицію, і ми були в контакті. Пізніше, на прохання прем'єр-міністра, відбулася зустріч Дональда Туска і Кароля Навроцького, де це також було озвучено - додав він.

Повертаючись до Вашингтонського саміту, Шлапка сказав, що європейські лідери зустрілися в тому ж форматі, що й під час відеоконференцій у середу та суботу.

Всю інформацію та нотатки надало Міністерство закордонних справ . Чому Адміністрація президента не долучилася більше? Це питання до них – додав Шлапка.

Речник уряду Польщі в коментарі ще раз наголосив, що європейські лідери не зустрілися у Вашингтоні в понеділок у рамках так званої "Коаліції охочих".

Нагадаємо

"Коаліція охочих" зібралася на зустріч після саміту у Вашингтоні. Зустріч відбулась 19 серпня.

Зустріч учасників так званої "коаліції охочих" для обговорення гарантій безпеки для України, схоже, завершилася - деякі з учасників вже поділилися своїми враженнями в соцмережах.