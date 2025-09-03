Візит президента Польщі до Трампа загострив конфлікт із урядом Туска
Київ • УНН
Перша закордонна поїздка новообраного президента Польщі Кароля Навроцького до Вашингтона викликала напруженість у країні. Його зустріч із Дональдом Трампом загострила суперечності з прем’єр-міністром Дональдом Туском та його проєвропейським урядом.
Про це повідомляє Тhe Guardian, пише УНН.
Деталі
Навроцький, історик і націоналіст, який несподівано переміг на виборах із гаслом "Польща понад усе, поляки понад усе", позиціонує себе як союзник Трампа. Саме він підтримав політика ще до виборів, а після перемоги привітав словами: "Він буде чудовим президентом!".
Візит до США став першим серйозним випробуванням зовнішньополітичних амбіцій нового глави держави.
Офіційно переговори у Вашингтоні мають зосередитися на питаннях безпеки, зокрема збереженні американських військ у Польщі, де нині перебувають близько 10 тисяч солдатів. Також Навроцький планує представити польську позицію щодо війни в Україні, наголосивши на відповідальності росії.
Втім, як повідомляє Тhe Guardian, спосіб, у який Навроцький будує власну дипломатію, викликав серйозне невдоволення уряду. Президент діє без координації з кабінетом Туска, не запросив жодного урядовця до своєї делегації та навіть приєднався до однієї з телефонних розмов із Трампом і путіним, усунувши прем’єра від процесу. У результаті Польща пропустила спільну зустріч Зеленського й Трампа, що викликало нову хвилю взаємних звинувачень між президентським та урядовим таборами.
Туск і його соратники застерігають, що подібна "подвійна зовнішня політика" може послабити позиції Польщі в ЄС і НАТО, особливо у питанні підтримки України. Натомість команда Навроцького заявляє, що саме президент здатен вибудувати новий формат відносин із Вашингтоном, які зіпсували критичні висловлювання Туска про Трампа.
