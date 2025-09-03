$41.360.01
Візит президента Польщі до Трампа загострив конфлікт із урядом Туска

Київ • УНН

 • 308 перегляди

Перша закордонна поїздка новообраного президента Польщі Кароля Навроцького до Вашингтона викликала напруженість у країні. Його зустріч із Дональдом Трампом загострила суперечності з прем’єр-міністром Дональдом Туском та його проєвропейським урядом.

Візит президента Польщі до Трампа загострив конфлікт із урядом Туска

Перша закордонна поїздка новообраного президента Польщі Кароля Навроцького до Вашингтона перетворилася на джерело напруженості всередині країни. Його зустріч із Дональдом Трампом у Білому домі не лише викликала дипломатичний резонанс, а й загострила суперечності з прем’єр-міністром Дональдом Туском та його проєвропейським урядом.

Про це повідомляє Тhe Guardian, пише УНН.

Деталі

Навроцький, історик і націоналіст, який несподівано переміг на виборах із гаслом "Польща понад усе, поляки понад усе", позиціонує себе як союзник Трампа. Саме він підтримав політика ще до виборів, а після перемоги привітав словами: "Він буде чудовим президентом!".

Візит до США став першим серйозним випробуванням зовнішньополітичних амбіцій нового глави держави.

Офіційно переговори у Вашингтоні мають зосередитися на питаннях безпеки, зокрема збереженні американських військ у Польщі, де нині перебувають близько 10 тисяч солдатів. Також Навроцький планує представити польську позицію щодо війни в Україні, наголосивши на відповідальності росії.

Президенти України і Польщі узгодили позиції "напередодні великих дипломатичних подій"29.08.25, 04:29 • 4105 переглядiв

Втім, як повідомляє Тhe Guardian, спосіб, у який Навроцький будує власну дипломатію, викликав серйозне невдоволення уряду. Президент діє без координації з кабінетом Туска, не запросив жодного урядовця до своєї делегації та навіть приєднався до однієї з телефонних розмов із Трампом і путіним, усунувши прем’єра від процесу. У результаті Польща пропустила спільну зустріч Зеленського й Трампа, що викликало нову хвилю взаємних звинувачень між президентським та урядовим таборами.

Польща пояснила відсутність свого представника на зустрічі у Вашингтоні19.08.25, 20:32 • 13537 переглядiв

Туск і його соратники застерігають, що подібна "подвійна зовнішня політика" може послабити позиції Польщі в ЄС і НАТО, особливо у питанні підтримки України. Натомість команда Навроцького заявляє, що саме президент здатен вибудувати новий формат відносин із Вашингтоном, які зіпсували критичні висловлювання Туска про Трампа.

Польща працює над врегулюванням статусу українців після вето Навроцького - МВС країни 30.08.25, 00:54 • 9652 перегляди

Степан Гафтко

