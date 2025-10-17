Вице-президент США Вэнс: россияне и украинцы пока "не на том этапе, когда могут заключить соглашение"

рф и Украина "не на том этапе, когда могут заключить соглашение", сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Newsmax 16 октября, пишет УНН.

Детали

"Как бы энергичная дипломатия президента Соединенных Штатов ни могла заставить людей дойти до предела, в конце концов, нужны две стороны, готовые заключить соглашение", – отметил вице-президент США.

"И сейчас, несмотря на всю нашу работу, а мы собираемся продолжать над этим работать, россияне и украинцы просто не на том этапе, когда они могут заключить соглашение", – сказал Вэнс.

Однако Вэнс отметил, что, по его мнению, урегулирование все еще возможно, но для этого понадобится "еще много работы".

"Я думаю, что существует фундаментальное несоответствие ожиданий, когда россияне склонны думать, что они справляются на поле боя лучше, чем на самом деле", – сказал он.

И это усложнило достижение соглашения за последние несколько месяцев, сказал Вэнс, хотя прогресс и был.

Вэнс отдал должное подходу президента США Дональда Трампа к внешней политике, который продвинул переговоры дальше, чем они были при предыдущих администрациях.

"Знаете, я думаю, что то, что на самом деле работает в обоих случаях, - это подход Трампа к дипломатии, который является энергичным, который предоставляет своим людям возможности на местах, который фактически поощряет их к заключению соглашения и готов исследовать некоторые нетрадиционные средства для его заключения", – сказал он.

Вэнс отметил, что по вопросу войны наблюдается прогресс, которого не произошло бы без Трампа.

"Оказалось, как сказал президент, я думаю, что это удивило всех нас, включая президента, что это особенно крепкий орешек", – отметил он.

Обращаясь к использованию экономических инструментов, Вэнс сказал, что администрация обнаружила, что пошлины более эффективны, чем санкции, для влияния на поведение россии. "Нужно отделять санкции от пошлин", – сказал Вэнс.

"Пошлины были довольно эффективными как инструмент переговоров с россиянами, – продолжил Вэнс, – Но санкции испытывались десятилетиями в этом конкретном регионе мира и во всем мире, и я не думаю, что они на самом деле работают особенно хорошо".

В некоторых случаях санкции могут нанести значительный ущерб экономике Соединенных Штатов, не давая желаемого результата, сказал вице-президент США. "Президент действовал очень осмотрительно, - продолжил он. - Он, знаете, не применяет всеобъемлющие санкции".

Вэнс сказал, что Трамп также непосредственно сотрудничал с основными торговыми странами, чтобы ограничить энергетические доходы россии.

"В частности, в случае с россией, конечно, главным двигателем их экономики является нефть, которую они продают Индии и Китаю", – сказал он.

"Поэтому он сотрудничал как с Индией, так и с Китаем, чтобы попытаться сократить продажу нефти, и опять же, чтобы оказать определенное давление на стороны в регионе для достижения мира", – сказал Вэнс, добавив, что Трамп "будет продолжать агрессивно работать над этим".

Он признал, что этот процесс испытал терпение членов администрации, включая его самого и Трампа.

"Да, иногда это раздражает, - сказал Вэнс. - Да, [Трамп] иногда проявляет нетерпение ко всем причастным".

Тем не менее, "пока он продолжает работать над этим, я думаю, президент имеет большую уверенность, что сможет достичь соглашения", сказал Вэнс.

"Я думаю, что он это сделает. Это лишь вопрос, сколько времени это займет", - заметил Вэнс.

