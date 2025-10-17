Вице-президент США Вэнс: россияне и украинцы пока "не на том этапе, когда могут заключить соглашение"

$41.760.01
48.530.29
ukenru
Эксклюзив
08:14 • 1210 просмотра
На что рассчитывает Украина?: член комитета по нацбезопасности о возможности предоставления Tomahawk на фоне встречи Зеленского с Трампом
Эксклюзив
07:15 • 11533 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
05:53 • 12914 просмотра
Враг потерял 29 тысяч военных за сентябрь: Сырский о срыве весенне-летней наступательной кампании рф
16 октября, 21:15 • 44865 просмотра
"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk
16 октября, 19:40 • 51120 просмотра
Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом ТрампомVideo
16 октября, 17:21 • 38815 просмотра
Трамп встретится с путиным в Будапеште
Эксклюзив
16 октября, 15:34 • 40056 просмотра
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"Photo
Эксклюзив
16 октября, 15:13 • 40486 просмотра
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
16 октября, 12:39 • 58309 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
16 октября, 09:20 • 37704 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
65%
755мм
Популярные новости
Трамп назвал состав делегации США для переговоров с Россией по Украине16 октября, 22:31 • 14028 просмотра
Иран вызвал польского дипломата из-за демонстрации "Шахеда" в британском парламенте16 октября, 23:02 • 22968 просмотра
"Для России никаких изменений": Зеленский прокомментировал удары россиян по Кривому Рогу16 октября, 23:35 • 7194 просмотра
Экс-советнику Трампа Джону Болтону грозит 10 лет тюрьмы за незаконную передачу секретных данных17 октября, 00:39 • 9902 просмотра
Приднестровье полностью возобновит поставки газа с 17 октября благодаря финансированию из России17 октября, 02:15 • 10619 просмотра
публикации
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
07:15 • 11537 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 58310 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 89053 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 57331 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 80177 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Андрій Єрмак
Троэльс Лунд Поульсен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Будапешт
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 43994 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 92232 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 69121 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 70511 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 75104 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Таймс
Фильм

Вице-президент США Вэнс: россияне и украинцы пока "не на том этапе, когда могут заключить соглашение"

Киев • УНН

 • 1556 просмотра

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил 16 октября, что рф и Украина пока не готовы к заключению соглашения, несмотря на усилия дипломатии. Он отметил, что урегулирование все еще возможно, но требует значительной работы, и что пошлины эффективнее санкций для влияния на Россию.

Вице-президент США Вэнс: россияне и украинцы пока "не на том этапе, когда могут заключить соглашение"

рф и Украина "не на том этапе, когда могут заключить соглашение", сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Newsmax 16 октября, пишет УНН.

Детали

"Как бы энергичная дипломатия президента Соединенных Штатов ни могла заставить людей дойти до предела, в конце концов, нужны две стороны, готовые заключить соглашение", – отметил вице-президент США.

"И сейчас, несмотря на всю нашу работу, а мы собираемся продолжать над этим работать, россияне и украинцы просто не на том этапе, когда они могут заключить соглашение", – сказал Вэнс.

Однако Вэнс отметил, что, по его мнению, урегулирование все еще возможно, но для этого понадобится "еще много работы".

"Я думаю, что существует фундаментальное несоответствие ожиданий, когда россияне склонны думать, что они справляются на поле боя лучше, чем на самом деле", – сказал он.

И это усложнило достижение соглашения за последние несколько месяцев, сказал Вэнс, хотя прогресс и был.

Вэнс отдал должное подходу президента США Дональда Трампа к внешней политике, который продвинул переговоры дальше, чем они были при предыдущих администрациях.

"Знаете, я думаю, что то, что на самом деле работает в обоих случаях, - это подход Трампа к дипломатии, который является энергичным, который предоставляет своим людям возможности на местах, который фактически поощряет их к заключению соглашения и готов исследовать некоторые нетрадиционные средства для его заключения", – сказал он.

Вэнс отметил, что по вопросу войны наблюдается прогресс, которого не произошло бы без Трампа.

Трампу удалось необходимое для прекращения войны в Газе, правильные шаги Америки могут сработать и с россией - Зеленский14.10.25, 12:57 • 4373 просмотра

"Оказалось, как сказал президент, я думаю, что это удивило всех нас, включая президента, что это особенно крепкий орешек", – отметил он.

Обращаясь к использованию экономических инструментов, Вэнс сказал, что администрация обнаружила, что пошлины более эффективны, чем санкции, для влияния на поведение россии. "Нужно отделять санкции от пошлин", – сказал Вэнс.

"Пошлины были довольно эффективными как инструмент переговоров с россиянами, – продолжил Вэнс, – Но санкции испытывались десятилетиями в этом конкретном регионе мира и во всем мире, и я не думаю, что они на самом деле работают особенно хорошо".

В некоторых случаях санкции могут нанести значительный ущерб экономике Соединенных Штатов, не давая желаемого результата, сказал вице-президент США. "Президент действовал очень осмотрительно, - продолжил он. - Он, знаете, не применяет всеобъемлющие санкции".

США готовы ввести серьезные мощные пошлины: Трамп в ООН пригрозил жесткими действиями для давления на рф для прекращения войны23.09.25, 17:51 • 2836 просмотров

Вэнс сказал, что Трамп также непосредственно сотрудничал с основными торговыми странами, чтобы ограничить энергетические доходы россии.

"В частности, в случае с россией, конечно, главным двигателем их экономики является нефть, которую они продают Индии и Китаю", – сказал он.

"Поэтому он сотрудничал как с Индией, так и с Китаем, чтобы попытаться сократить продажу нефти, и опять же, чтобы оказать определенное давление на стороны в регионе для достижения мира", – сказал Вэнс, добавив, что Трамп "будет продолжать агрессивно работать над этим".

Индия сократила импорт российской нефти на 50% после переговоров с США - Reuters16.10.25, 23:59 • 11502 просмотра

Он признал, что этот процесс испытал терпение членов администрации, включая его самого и Трампа.

"Да, иногда это раздражает, - сказал Вэнс. - Да, [Трамп] иногда проявляет нетерпение ко всем причастным".

Тем не менее, "пока он продолжает работать над этим, я думаю, президент имеет большую уверенность, что сможет достичь соглашения", сказал Вэнс.

"Я думаю, что он это сделает. Это лишь вопрос, сколько времени это займет", - заметил Вэнс.

Трамп считает встречу путина и Зеленского возможной - Белый дом16.10.25, 21:12 • 7340 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Война в Украине
Джей Ди Вэнс
Дональд Трамп
Индия
Китай
Соединённые Штаты
Украина