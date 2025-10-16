Трамп считает встречу путина и Зеленского возможной - Белый дом
Киев • УНН
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США считает встречу путина и Зеленского все еще возможной. Трамп стремится способствовать миру в Украине, а путин намерен встретиться с ним.
СМИ отмечает, что Трамп надеялся способствовать встрече между двумя сторонами после своей встречи с путиным на Аляске в августе.
В свою очередь Зеленский заявил, что готов встретиться с российским диктатором, но этого еще не произошло, поскольку москва воздерживалась от каких-либо обязательств.
Ливитт также добавила, что путин намерен встретиться с Трампом.
По словам Ливитт, разговор длился в общей сложности два часа, и Трамп считает, что был достигнут прогресс в вопросе войны россии в Украине.
Президент США попытается сдвинуть дело с мертвой точки для мира, резюмировала Ливитт.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе состоится встреча команд США и россии на высоком уровне. Также он заявил, что встретится с российским диктатором владимиром путиным в согласованном месте, Будапеште, Венгрия, чтобы обсудить возможность прекращения этой "бесславной" войны между россией и Украиной.