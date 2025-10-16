$41.760.01
Ексклюзив
15:34 • 10513 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
15:13 • 16650 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 26048 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 30030 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 40931 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 64971 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35 • 22551 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
16 жовтня, 05:41 • 38631 перегляди
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
15 жовтня, 22:25 • 30317 перегляди
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та СШАVideo
15 жовтня, 20:42 • 25429 перегляди
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 64965 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 37603 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 58271 перегляди
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo15 жовтня, 11:45 • 70745 перегляди
Трамп вважає зустріч путіна та Зеленського можливою - Білий дім

Київ • УНН

 • 530 перегляди

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що президент США вважає зустріч путіна та Зеленського все ще можливою. Трамп прагне сприяти миру в Україні, а путін має намір зустрітися з ним.

Трамп вважає зустріч путіна та Зеленського можливою - Білий дім

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що президент США вважає зустріч російського диктатора володимира путіна та Президента України Володимира Зеленського все ще можливою, передає УНН із посиланням на Sky News.

Президент США вважає зустріч володимира путіна та Президента України Володимира Зеленського все ще можливою 

- наводить видання слова речниці.

ЗМІ зауважує, що Трамп сподівався сприяти зустрічі між двома сторонами після своєї зустрічі з путіним на Алясці у серпні.

У свою чергу Зеленський заявив, що готовий зустрітися з російським диктатором, але цього ще не сталося, оскільки москва утримувалася від жодних зобов'язань.

Лівітт також додала, що путін має намір зустрітися з Трампом.

За словами Лівітт, розмова тривала загалом дві години, і Трамп вважає, що було досягнуто прогресу у питанні війни росії в Україні.

Президент США спробує зрушити справу з місця для миру, резюмувала Лівітт.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що наступного тижня відбудеться зустріч команд США та росії на високому рівні. Також він заявив, що зустрінеться із російським диктатором володимиром путіним в узгодженому місці, Будапешті, Угорщина, щоб обговорити можливість припинення цієї "безславної" війни між росією та Україною.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Путін
Білий дім
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Будапешт
Україна