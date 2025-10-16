Трамп вважає зустріч путіна та Зеленського можливою - Білий дім
Київ • УНН
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що президент США вважає зустріч путіна та Зеленського все ще можливою. Трамп прагне сприяти миру в Україні, а путін має намір зустрітися з ним.
ЗМІ зауважує, що Трамп сподівався сприяти зустрічі між двома сторонами після своєї зустрічі з путіним на Алясці у серпні.
У свою чергу Зеленський заявив, що готовий зустрітися з російським диктатором, але цього ще не сталося, оскільки москва утримувалася від жодних зобов'язань.
Лівітт також додала, що путін має намір зустрітися з Трампом.
За словами Лівітт, розмова тривала загалом дві години, і Трамп вважає, що було досягнуто прогресу у питанні війни росії в Україні.
Президент США спробує зрушити справу з місця для миру, резюмувала Лівітт.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що наступного тижня відбудеться зустріч команд США та росії на високому рівні. Також він заявив, що зустрінеться із російським диктатором володимиром путіним в узгодженому місці, Будапешті, Угорщина, щоб обговорити можливість припинення цієї "безславної" війни між росією та Україною.