Віцепрезидент США Венс: росіяни та українці поки "не на тому етапі, коли можуть укласти угоду"

На що розраховує Україна?: член комітету з нацбезпеки про можливість надання Tomahawk на тлі зустрічі Зеленського з Трампом
Ексклюзив
07:15 • 13955 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несе
05:53 • 14096 перегляди
Ворог втратив 29 тисяч військових за вересень: Сирський про зрив весняно-літньої наступальної кампанії рф
16 жовтня, 21:15 • 46008 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 52047 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом Трампом
16 жовтня, 17:21 • 39201 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 40343 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об'єднання ФК "Металіст 1925" і АМП ФК "Незламні"
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 40522 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 59279 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 37751 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
Іран викликав польського дипломата через демонстрацію "Шахеда" у британському парламенті
"Для росії жодних змін": Зеленський прокоментував удари росіян по Кривому Рогу
Ексраднику Трампа Джону Болтону загрожує 10 років в'язниці за незаконну передачу секретних даних
Придністров'я повністю відновить постачання газу з 17 жовтня завдяки фінансуванню з росії
Ворог атакував енергетику у чотирьох областях - Міненерго
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несе
Ексклюзив
07:15 • 13955 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити заборонено
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 89938 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу мод
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Олена Сосєдка
Андрій Єрмак
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Білий дім
Дніпропетровська область
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фото
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссям
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручин
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійства
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній тур
MIM-104 Patriot
Соціальна мережа
Шахед-136
Золото
Brent

Віцепрезидент США Венс: росіяни та українці поки "не на тому етапі, коли можуть укласти угоду"

Київ • УНН

 • 1668 перегляди

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив 16 жовтня, що рф та Україна наразі не готові до укладення угоди, попри зусилля дипломатії. Він зазначив, що врегулювання все ще можливе, але потребує значної роботи, і що мита є ефективнішими за санкції для впливу на росію.

Віцепрезидент США Венс: росіяни та українці поки "не на тому етапі, коли можуть укласти угоду"

рф і Україна "не на тому етапі, коли можуть укласти угоду", повідомив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Newsmax 16 жовтня, пише УНН.

Деталі

"Як би енергійна дипломатія президента Сполучених Штатів не могла змусити людей дійти до межі, зрештою, потрібні дві сторони, які готові укласти угоду", – зазначив віцепрезидент США.

"І зараз, попри всю нашу роботу, а ми збираємося продовжувати над цим працювати, росіяни та українці просто не на тому етапі, коли вони можуть укласти угоду", – сказав Венс.

Однак Венс зауважив, що, на його думку, врегулювання все ще можливе, але для цього знадобиться "ще багато роботи".

"Я думаю, що існує фундаментальна невідповідність очікувань, коли росіяни схильні думати, що вони справляються на полі бою краще, ніж насправді", – сказав він.

І це ускладнило досягнення угоди за останні кілька місяців, сказав Венс, хоча прогрес і був.

Венс віддав належне підходу президента США Дональда Трампа до зовнішньої політики, який просунув переговори далі, ніж вони були за попередніх адміністрацій.

"Знаєте, я думаю, що те, що насправді працює в обох випадках, - це підхід Трампа до дипломатії, який є енергійним, який надає своїм людям можливості на місцях, який фактично заохочує їх до укладення угоди та готовий досліджувати деякі нетрадиційні засоби для її укладення", – сказав він.

Венс зазначив, що щодо питання війни спостерігається прогрес, якого не сталося б без Трампа.

Трампу вдалося необхідне для припинення війни в Газі, правильні кроки Америки можуть спрацювати й з росією - Зеленський14.10.25, 12:57 • 4373 перегляди

"Виявилося, як сказав президент, я думаю, що це здивувало всіх нас, включаючи президента, що це особливо міцний горішок", – зазначив він.

Звертаючись до використання економічних інструментів, Венс сказав, що адміністрація виявила, що мита є ефективнішими, ніж санкції, для впливу на поведінку росії. "Потрібно відокремлювати санкції від мит", – сказав Венс.

"Мита були досить ефективними як інструмент переговорів з росіянами, – продовжив Венс, – Але санкції випробовувалися десятиліттями в цьому конкретному регіоні світу та в усьому світі, і я не думаю, що вони насправді працюють особливо добре".

У деяких випадках санкції можуть завдати значної шкоди економіці Сполучених Штатів, не даючи бажаного результату, сказав віцепрезидент США. "Президент діяв дуже обачно, - продовжив він. - Він, знаєте, не застосовує всеохоплюючі санкції".

США готові ввести серйозні потужні мита: Трамп в ООН пригрозив жорсткими діями для тиску на рф для припинення війни23.09.25, 17:51 • 2836 переглядiв

Венс сказав, що Трамп також безпосередньо співпрацював з основними торговельними країнами, щоб обмежити енергетичні доходи росії.

"Зокрема, у випадку з росією, звичайно, головним рушієм їхньої економіки є нафта, яку вони продають Індії та Китаю", – сказав він.

"Тож він співпрацював як з Індією, так і з Китаєм, щоб спробувати скоротити продаж нафти, і знову ж таки, щоб чинити певний тиск на сторони в регіоні для досягнення миру", – сказав Венс, додавши, що Трамп "продовжуватиме агресивно працювати над цим".

Індія скоротила імпорт російської нафти на 50% після переговорів зі США - Reuters16.10.25, 23:59 • 11525 переглядiв

Він визнав, що цей процес випробував терпіння членів адміністрації, включаючи його самого та Трампа.

"Так, іноді це дратує, - сказав Венс. - Так, [Трамп] іноді проявляє нетерпіння до всіх причетних".

Тим не менш, "поки він продовжує працювати над цим, я думаю, президент має велику впевненість, що зможе досягти угоди", сказав Венс.

"Я думаю, що він це зробить. Це лише питання, скільки часу це займе", - зауважив Венс.

Трамп вважає зустріч путіна та Зеленського можливою - Білий дім16.10.25, 21:12 • 7370 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Війна в Україні
Джей Ді Венс
Дональд Трамп
Індія
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна