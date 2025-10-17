Віцепрезидент США Венс: росіяни та українці поки "не на тому етапі, коли можуть укласти угоду"

рф і Україна "не на тому етапі, коли можуть укласти угоду", повідомив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Newsmax 16 жовтня, пише УНН.

"Як би енергійна дипломатія президента Сполучених Штатів не могла змусити людей дійти до межі, зрештою, потрібні дві сторони, які готові укласти угоду", – зазначив віцепрезидент США.

"І зараз, попри всю нашу роботу, а ми збираємося продовжувати над цим працювати, росіяни та українці просто не на тому етапі, коли вони можуть укласти угоду", – сказав Венс.

Однак Венс зауважив, що, на його думку, врегулювання все ще можливе, але для цього знадобиться "ще багато роботи".

"Я думаю, що існує фундаментальна невідповідність очікувань, коли росіяни схильні думати, що вони справляються на полі бою краще, ніж насправді", – сказав він.

І це ускладнило досягнення угоди за останні кілька місяців, сказав Венс, хоча прогрес і був.

Венс віддав належне підходу президента США Дональда Трампа до зовнішньої політики, який просунув переговори далі, ніж вони були за попередніх адміністрацій.

"Знаєте, я думаю, що те, що насправді працює в обох випадках, - це підхід Трампа до дипломатії, який є енергійним, який надає своїм людям можливості на місцях, який фактично заохочує їх до укладення угоди та готовий досліджувати деякі нетрадиційні засоби для її укладення", – сказав він.

Венс зазначив, що щодо питання війни спостерігається прогрес, якого не сталося б без Трампа.

"Виявилося, як сказав президент, я думаю, що це здивувало всіх нас, включаючи президента, що це особливо міцний горішок", – зазначив він.

Звертаючись до використання економічних інструментів, Венс сказав, що адміністрація виявила, що мита є ефективнішими, ніж санкції, для впливу на поведінку росії. "Потрібно відокремлювати санкції від мит", – сказав Венс.

"Мита були досить ефективними як інструмент переговорів з росіянами, – продовжив Венс, – Але санкції випробовувалися десятиліттями в цьому конкретному регіоні світу та в усьому світі, і я не думаю, що вони насправді працюють особливо добре".

У деяких випадках санкції можуть завдати значної шкоди економіці Сполучених Штатів, не даючи бажаного результату, сказав віцепрезидент США. "Президент діяв дуже обачно, - продовжив він. - Він, знаєте, не застосовує всеохоплюючі санкції".

Венс сказав, що Трамп також безпосередньо співпрацював з основними торговельними країнами, щоб обмежити енергетичні доходи росії.

"Зокрема, у випадку з росією, звичайно, головним рушієм їхньої економіки є нафта, яку вони продають Індії та Китаю", – сказав він.

"Тож він співпрацював як з Індією, так і з Китаєм, щоб спробувати скоротити продаж нафти, і знову ж таки, щоб чинити певний тиск на сторони в регіоні для досягнення миру", – сказав Венс, додавши, що Трамп "продовжуватиме агресивно працювати над цим".

Він визнав, що цей процес випробував терпіння членів адміністрації, включаючи його самого та Трампа.

"Так, іноді це дратує, - сказав Венс. - Так, [Трамп] іноді проявляє нетерпіння до всіх причетних".

Тим не менш, "поки він продовжує працювати над цим, я думаю, президент має велику впевненість, що зможе досягти угоди", сказав Венс.

"Я думаю, що він це зробить. Це лише питання, скільки часу це займе", - зауважив Венс.

