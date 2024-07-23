Высший совет правосудия решил, что нет оснований для принятия мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия по заявлению судьи Шевченковского районного суда Киева Виталия Циктича, на которого осуществлял давление и вмешивался в деятельность суда председатель налогового комитета Рады Даниил Гетьманцев, пишет УНН.

"В ВСП поступили сообщения ... судьи Шевченковского районного суда города Киева Циктича Виталия Михайловича ... о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия ... по результатам проверки сообщений членами ВСП, а именно ... Усиком Григорием Ивановичем по сообщению ... судьи Шевченковского районного суда города Киева Циктича... не установлено фактов вмешательства в их деятельность как судей, а также действий, несущих угрозу независимости судей и авторитету правосудия, о чем составлены соответствующие выводы", - сообщил на заседании председатель ВСП Григорий Усик.

ВСП поддержал указанные выводы единогласно - 14 из 14 членов орана проголосовали "за". Стоит отметить, что голосование было пакетным и касалось заявлений о тыс сразу 10 судей.

Напомним

Ранее глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев опубликовал в Telegram-канале несколько сообщений, в которых призвал общественность к давлению на суд и откровенно критиковал решения судей. Судья Шевченковского районного суда Киева Виталий Циктич обратился в Высший совет правосудия и Офис генерального прокурора с заявлением о давлении со стороны Гетьманцева и попытки нардепа влиять на решение суда и вмешиваться в его деятельность.

После этого Гетманцев опубликовал еще одно сообщение, в котором раскритиковал решение коллегии судей Днепропетровского окружного админсуда. Они признали, что Нацбанк принял незаконное решение о лишении лицензии и старте ликвидации банка "Конкорд". Вероятно таким образом Гетманцев хотел повлиять на судей, которые будут рассматривать апелляционную жалобу НБУ. Судья Циктич сообщил УНН, что Офис Генпрокурора отказался открывать уголовное производство по его заявлению.

Добавим

Президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский отметил, что своими призывами Гетманцев нарушает Уголовный кодекс Украины. Нардеп, по его словам, в частности призывает к вмешательству в деятельность суда, а также нарушает презумпцию невиновности.

Адвокат Дмитрий Касьяненко отметил, что сообщение Гетманцева может быть расценено как давление на судью и влияние на его решение. Юрист Сергей Лысенко считает, что Гетманцев через соцсети пытается влиять на суд через общественное мнение и берет на себя роль судьи определяя, какое решение Фемиды будет законным в уголовном производстве по нелегальному табаку.