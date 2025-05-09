Выходные в Украине будут дождливыми и прохладными, температура до +17 - Диденко

В Украине погода на выходные этой недели будет дождливой и прохладной. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает УНН.

Детали

10 и 11 мая в Луганской и Донецкой областях будет преобладать сухая погода, а на юге Украины также не будет существенных осадков.

Завтра, в субботу, холоднее всего будет в западных областях, днем всего +7…+12 градусов и еще и с дождем. На остальной территории Украины 10-го мая +11…+15, на юге +14…+17 градусов – сообщила Диденко.

В воскресенье практически по всей территории Украины ожидается холодная погода с дневной температурой воздуха +9…+14 градусов. На юге температура воздуха будет колебаться от +13 до +17 градусов. Также есть вероятность заморозков на почве в ночное время, при прояснениях.

В Киеве в субботу, 10-го мая, временами небольшой дождь, временами прояснения. Максимально +13 градусов. В воскресенье, 11-го мая, дождь почти на весь день. Максимально +11 градусов – написала синоптик.

Напомним

Наталья Диденко сообщила, что 9 мая южную часть Украины накроет циклон, который принесет обильные дожди в центре, в Одесской и Николаевской областях, а в Карпатах пройдет мокрый снег. Температура воздуха сегодня будет колебаться от +10 до +21 градуса.

Также УНН сообщал, что в горах Черновицкой и Ивано-Франковской областей выпал снег, температура воздуха – минус 7°С.