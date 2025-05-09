Вихідні в Україні будуть дощовими та прохолодними, температура до +17 - Діденко

В Україні погода на вихідні цього тижня буде дощовою та прохолодною. Про це повідомила синоптик Наталя Діденко, передає УНН.

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10 і 11 травня на Луганщині та Донеччині переважатиме суха погода, а на півдні України також не буде істотних опадів.

Завтра, в суботу, найхолодніше буде в західних областях, вдень усього +7…+12 градусів та ще й з дощем. На решті території України 10-го травня +11…+15, на півдні +14…+17 градусів – повідомила Діденко.

У неділю практично по всій території України очікується холодна погода з денною температурою повітря +9…+14 градусів. На півдні температура повітря коливатиметься від +13 до +17 градусів. Також є ймовірність заморозків на ґрунті у нічний час, при проясненнях.

У Києві в суботу, 10-го травня, часом невеликий дощ, часом прояснення. Максимально +13 градусів. У неділю, 11-го травня, задощить майже на весь день. Максимально +11 градусів – написала синоптик.

Нагадаємо

Наталя Діденко повідомила, що 9 травня південну частину України накриє циклон, що принесе рясні дощі в центрі, на Одещині та Миколаївщині, а в Карпатах пройде мокрий сніг. Температура повітря сьогодні коливатиметься від +10 до +21 градуса.

Також УНН повідомляв, що у горах Чернівецької і Івано-Франківської областей випав сніг, температура повітря – мінус 7°С.