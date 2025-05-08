Рясні дощі на півдні та мокрий сніг у Карпатах: завтра Україну накриє циклон

9 травня південну частину України накриє циклон. Він зумовить рясні дощі у центральних регіонах та на Одещині з Миколаївщиною. А у Карпатах можливий навіть мокрий сніг.

На решті території переважатиме суха погода. Температура повітря по території України буде вкрай неоднорідною: від +10 до +21.

Про це повідомила Наталка Діденко передає УНН.

9 травня над південною частиною України розташовується циклон. Він та його атмосферні фронти зумовлюють завтра дощову погоду в деяких регіонах України. У Карпатах йтиме мокрий сніг! У центральних областях, на Одещині та Миколаївщині можливі сильні опади

Вона додала, що вдень майже у всіх західних регіонах істотних опадів не очікується, однак температура повітря протягом дня буде вкрай неоднорідна.

Передбачається на заході, півночі та на значній території центральних областей України +10+14 градусів. У південній частині +12+16, на Запоріжжі до +18, в Криму +17+20. У східних областях 16+21 градус

При цьому спрогнозувати погоду на завтра у Києві, як зауважила синоптик, доволі важко.

Дощ завтра у Києві може бути як щільним, так і невеликим, але опади все ж очікуються, тому взяти із собою парасольку – буде не зайвим.

Температура повітря триматиметься на позначці +10 +11 градусів.

Надалі волога погода в Україні домінуватиме, ночі ще залишиться холодними й не виключена ймовірність заморозків при проясненнях. Але вдень потеплішає хоча б на кілька градусів.Літа не обіцяю, проте денні +12+18 градусів все ж трохи комфортніші