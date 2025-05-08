Обильные дожди на юге и мокрый снег в Карпатах: завтра Украину накроет циклон
Киев • УНН
Южную часть Украины накроет циклон, который принесет обильные дожди в центре, на Одесщине и Николаевщине, а в Карпатах – мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться от +10 до +21 градуса.
9 мая южную часть Украины накроет циклон. Он обусловит обильные дожди в центральных регионах и в Одесской и Николаевской областях. А в Карпатах возможен даже мокрый снег.
На остальной территории будет преобладать сухая погода. Температура воздуха по территории Украины будет крайне неоднородной: от +10 до +21.
Об этом сообщила Наталья Диденко передает УНН.
9 мая над южной частью Украины располагается циклон. Он и его атмосферные фронты обуславливают завтра дождливую погоду в некоторых регионах Украины. В Карпатах будет идти мокрый снег! В центральных областях, в Одесской и Николаевской областях возможны сильные осадки
Она добавила, что днем почти во всех западных регионах существенных осадков не ожидается, однако температура воздуха в течение дня будет крайне неоднородна.
Предполагается на западе, севере и на значительной территории центральных областей Украины +10+14 градусов. В южной части +12+16, в Запорожье до +18, в Крыму +17+20. В восточных областях 16+21 градус
При этом спрогнозировать погоду на завтра в Киеве, как отметила синоптик, довольно трудно.
Дождь завтра в Киеве может быть как плотным, так и небольшим, но осадки все же ожидаются, поэтому взять с собой зонтик – будет не лишним.
Температура воздуха будет держаться на отметке +10 +11 градусов.
В дальнейшем влажная погода в Украине будет доминировать, ночи еще останется холодными и не исключена вероятность заморозков при прояснениях. Но днем потеплеет хотя бы на несколько градусов. Лета не обещаю, однако дневные +12+18 градусов все же немного комфортнее
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