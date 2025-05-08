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Обильные дожди на юге и мокрый снег в Карпатах: завтра Украину накроет циклон

Киев • УНН

 • 1784 просмотра

Южную часть Украины накроет циклон, который принесет обильные дожди в центре, на Одесщине и Николаевщине, а в Карпатах – мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться от +10 до +21 градуса.

Обильные дожди на юге и мокрый снег в Карпатах: завтра Украину накроет циклон

9 мая южную часть Украины накроет циклон. Он обусловит обильные дожди в центральных регионах и в Одесской и Николаевской областях. А в Карпатах возможен даже мокрый снег.

На остальной территории будет преобладать сухая погода. Температура воздуха по территории Украины будет крайне неоднородной: от +10 до +21.

Об этом сообщила Наталья Диденко передает УНН.

9 мая над южной частью Украины располагается циклон. Он и его атмосферные фронты обуславливают завтра дождливую погоду в некоторых регионах Украины. В Карпатах будет идти мокрый снег! В центральных областях, в Одесской и Николаевской областях возможны сильные осадки

- сообщила синоптик.

Она добавила, что днем почти во всех западных регионах существенных осадков не ожидается, однако температура воздуха в течение дня будет крайне неоднородна.

Предполагается на западе, севере и на значительной территории центральных областей Украины +10+14 градусов. В южной части +12+16, в Запорожье до +18, в Крыму +17+20. В восточных областях 16+21 градус

- отмечает Диденко.

При этом спрогнозировать погоду на завтра в Киеве, как отметила синоптик, довольно трудно.

Дождь завтра в Киеве может быть как плотным, так и небольшим, но осадки все же ожидаются, поэтому взять с собой зонтик – будет не лишним.

Температура воздуха будет держаться на отметке +10 +11 градусов.

В дальнейшем влажная погода в Украине будет доминировать, ночи еще останется холодными и не исключена вероятность заморозков при прояснениях. Но днем потеплеет хотя бы на несколько градусов. Лета не обещаю, однако дневные +12+18 градусов все же немного комфортнее

- подытожила Диденко.

"Май - маем, а в горах снег": в Карпатах снова заснежило, туристов предостерегают от походов08.05.25, 10:18 • 2804 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

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