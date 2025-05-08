"Май - маем, а в горах снег": в Карпатах снова заснежило, туристов предостерегают от походов
Киев • УНН
В украинских Карпатах выпало 2 см снега. Спасатели призывают воздержаться от походов из-за осложнения погодных условий и следить за прогнозом.
В высокогорье в украинских Карпатах 8 мая выпало до 2 см снега. Спасатели призывают туристов воздержаться от походов. Об этом сообщили в ГСЧС Украины в четверг, пишет УНН.
Май маем, а в горах снова снег! В высокогорье выпало около 2 см за прошедшие сутки
На горе Поп Иван, одной из самых высоких вершин в украинских Карпатах, сегодня облачно, туман, видимость ограничена. Штиль. Температура воздуха минус 2° С.
"Рекомендуем воздержаться от походов на период осложнения погодных условий! Отправляясь в горы, следите за обновлениями прогноза погоды и обязательно загрузите приложение "Спасение в горах", - советуют спасатели.
В Украине в четверг преимущественно сухо, но в Карпатах возможен мокрый снег - синоптик07.05.25, 11:40 • 8132 просмотра