В Украине в четверг преимущественно сухо, но в Карпатах возможен мокрый снег - синоптик

Четверг принесет кратковременное прекращение осадков в большинстве областей Украины, однако в Карпатах возможен дождь с мокрым снегом. Ночью на севере, западе и в центре местами заморозки на почве. Об этом сообщила в среду синоптик Наталья Диденко в соцсетях, пишет УНН.

Четверг в Украине окажется сравнительно сухим островком. Ведь 8-го мая в большинстве областей - кратковременное прекращение осадков и даже солнышко будет выглядывать. Однако в Карпатах ожидается дождь, местами даже с мокрым снегом. Также ближайшей ночью еще дождик пройдет в восточных областях