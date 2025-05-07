В Украине в четверг преимущественно сухо, но в Карпатах возможен мокрый снег - синоптик
Киев • УНН
Завтра в большинстве областей Украины ожидается прекращение осадков, однако в Карпатах возможен дождь с мокрым снегом. Ночью на севере, западе и в центре заморозки на почве.
Четверг принесет кратковременное прекращение осадков в большинстве областей Украины, однако в Карпатах возможен дождь с мокрым снегом. Ночью на севере, западе и в центре местами заморозки на почве. Об этом сообщила в среду синоптик Наталья Диденко в соцсетях, пишет УНН.
Четверг в Украине окажется сравнительно сухим островком. Ведь 8-го мая в большинстве областей - кратковременное прекращение осадков и даже солнышко будет выглядывать. Однако в Карпатах ожидается дождь, местами даже с мокрым снегом. Также ближайшей ночью еще дождик пройдет в восточных областях
Однако, по ее словам, все же значительная часть Украины "будет принадлежать сухой погоде".
По ее прогнозу, температура воздуха ночью +2...+7 градусов, на юге и востоке +9...+14 градусов.
"Внимательно! Ночью на севере, западе, в Черкасской, Полтавской областях кое-где заморозки на почве!" - подчеркнула синоптик.
В течение дня четверга, по ее словам, предполагается +12...+17, на юге +15...+20 градусов, в западных областях +9...+13 градусов.
В Киеве 8 мая осадки маловероятны. Ночью +4...+6 градусов, днем +12...+14 градусов.
В дальнейшем в Украине будет преобладать влажная, с периодическими дождями, погода. Несколько потеплеет, однако на летнюю жару не стоит рассчитывать - ожидается комфортная температура воздуха
В Украине ожидаются дожди, на юге - сильные ливни, возможны заморозки06.05.25, 12:44 • 9596 просмотров