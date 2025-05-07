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В Украине в четверг преимущественно сухо, но в Карпатах возможен мокрый снег - синоптик

Киев • УНН

 • 4102 просмотра

Завтра в большинстве областей Украины ожидается прекращение осадков, однако в Карпатах возможен дождь с мокрым снегом. Ночью на севере, западе и в центре заморозки на почве.

В Украине в четверг преимущественно сухо, но в Карпатах возможен мокрый снег - синоптик

Четверг принесет кратковременное прекращение осадков в большинстве областей Украины, однако в Карпатах возможен дождь с мокрым снегом. Ночью на севере, западе и в центре местами заморозки на почве. Об этом сообщила в среду синоптик Наталья Диденко в соцсетях, пишет УНН.

Четверг в Украине окажется сравнительно сухим островком. Ведь 8-го мая в большинстве областей - кратковременное прекращение осадков и даже солнышко будет выглядывать. Однако в Карпатах ожидается дождь, местами даже с мокрым снегом. Также ближайшей ночью еще дождик пройдет в восточных областях

- отметила Диденко.

Однако, по ее словам, все же значительная часть Украины "будет принадлежать сухой погоде".

По ее прогнозу, температура воздуха ночью +2...+7 градусов, на юге и востоке +9...+14 градусов.

"Внимательно! Ночью на севере, западе, в Черкасской, Полтавской областях кое-где заморозки на почве!" - подчеркнула синоптик.

В течение дня четверга, по ее словам, предполагается +12...+17, на юге +15...+20 градусов, в западных областях +9...+13 градусов.

В Киеве 8 мая осадки маловероятны. Ночью +4...+6 градусов, днем +12...+14 градусов.

В дальнейшем в Украине будет преобладать влажная, с периодическими дождями, погода. Несколько потеплеет, однако на летнюю жару не стоит рассчитывать - ожидается комфортная температура воздуха

- отметила Диденко.

В Украине ожидаются дожди, на юге - сильные ливни, возможны заморозки06.05.25, 12:44 • 9596 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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