В Украине ожидаются дожди, на юге - сильные ливни, возможны заморозки
Киев • УНН
7 мая в Украине ожидаются дожди, на юге ливни, температура +14...+25 градусов. Ночью 8 мая местами заморозки на почве. В ближайшие дни - влажная погода.
В Украине в среду, 7 мая, ожидаются периодические дожди, на юге - ливни. Температура +14...+25 градусов. В ближайшие дни - также влажная погода, а ночью 8 мая местами возможны заморозки на почве. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в соцсетях, пишет УНН.
Завтра в Украине - периодические дожди, периодические прояснения. В южной части (кроме Крыма и Запорожья) возможны сильные ливни. Днем в среду на западе и севере прекращение дождей. Но не надолго
По ее прогнозу, завтра температура воздуха ожидается в пределах +14...+18 градусов, на юге +19...+22 градуса, на юго-востоке +20...+25 градусов.
В Киеве 7 мая ночью и утром - дождь, днем без существенных осадков. Температура воздуха в течение дня +16, +17 градусов.
"Внимательно. В ночь на 8-е мая на западе, севере и в центральных областях Украины есть вероятность заморозков на почве", - подчеркнула синоптик.
По ее словам, в ближайшие дни в Украине будет преобладать влажная погода. "Только в четверг, 8-го мая, появится сухая пауза. Далее - периодические дожди", - указала синоптик.
Недавние заморозки уже оказывают негативное влияние на урожайность в нескольких регионах Украины - Минагрополитики02.05.25, 14:45 • 2340 просмотров