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В Украине ожидаются дожди, на юге - сильные ливни, возможны заморозки

Киев • УНН

 • 4732 просмотра

7 мая в Украине ожидаются дожди, на юге ливни, температура +14...+25 градусов. Ночью 8 мая местами заморозки на почве. В ближайшие дни - влажная погода.

В Украине ожидаются дожди, на юге - сильные ливни, возможны заморозки

В Украине в среду, 7 мая, ожидаются периодические дожди, на юге - ливни. Температура +14...+25 градусов. В ближайшие дни - также влажная погода, а ночью 8 мая местами возможны заморозки на почве. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в соцсетях, пишет УНН.

Завтра в Украине - периодические дожди, периодические прояснения. В южной части (кроме Крыма и Запорожья) возможны сильные ливни. Днем в среду на западе и севере прекращение дождей. Но не надолго

- написала Диденко.

По ее прогнозу, завтра температура воздуха ожидается в пределах +14...+18 градусов, на юге +19...+22 градуса, на юго-востоке +20...+25 градусов.

В Киеве 7 мая ночью и утром - дождь, днем без существенных осадков. Температура воздуха в течение дня +16, +17 градусов.

"Внимательно. В ночь на 8-е мая на западе, севере и в центральных областях Украины есть вероятность заморозков на почве", - подчеркнула синоптик.

По ее словам, в ближайшие дни в Украине будет преобладать влажная погода. "Только в четверг, 8-го мая, появится сухая пауза. Далее - периодические дожди", - указала синоптик.

Недавние заморозки уже оказывают негативное влияние на урожайность в нескольких регионах Украины - Минагрополитики02.05.25, 14:45 • 2340 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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