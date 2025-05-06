В Україні очікуються дощі, на півдні - сильні зливи, можливі заморозки
Київ • УНН
7 травня в Україні очікуються дощі, на півдні зливи, температура +14...+25 градусів. Вночі 8 травня місцями заморозки на грунті. Найближчими днями - волога погода.
В Україні у середу, 7 травня, очікуються періодичні дощі, на півдні - зливи. Температура +14...+25 градусів. Найближчими днями - також волога погода, а вночі 8 травня місцями можливі заморозки на грунті. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у соцмережах, пише УНН.
Завтра в Україні - періодичні дощі, періодичні прояснення. У південній частині (окрім Криму та Запоріжжя) можливі сильні зливи. Вдень у середу на заході та півночі припинення дощів. Але не надовго
За її прогнозом, завтра температура повітря очікується в межах +14...+18 градусів, на півдні +19...+22 градуси, на південному сході +20...+25 градусів.
У Києві 7 травня вночі та вранці - дощ, вдень без істотних опадів. Температура повітря впродовж дня +16, +17 градусів.
"Уважно. У ніч на 8-ме травня на заході, півночі та в центральних областях України є ймовірність заморозків на грунті", - наголосила синоптик.
З її слів, найближчими днями в Україні переважатиме волога погода. "Лише в четвер, 8-го травня, вигулькне суха пауза. Далі - періодичні дощі", - вказала синоптик.
Нещодавні заморозки вже мають негативний вплив на врожайність у кількох регіонах України - Мінагрополітики 02.05.25, 14:45 • 2340 переглядiв