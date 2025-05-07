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Шахед-136

В Україні у четвер переважно сухо, але в Карпатах можливий мокрий сніг - синоптик

Київ • УНН

 • 5248 перегляди

Завтра в більшості областей України очікується припинення опадів, проте в Карпатах можливий дощ з мокрим снігом. Вночі на півночі, заході та в центрі заморозки на ґрунті.

В Україні у четвер переважно сухо, але в Карпатах можливий мокрий сніг - синоптик

Четвер принесе короткочасне припинення опадів у більшості областей України, проте в Карпатах можливий дощ з мокрим снігом. Уночі на півночі, заході та в центрі місцями заморозки на ґрунті. Про це повідомила у середу синоптик Наталка Діденко у соцмережах, пише УНН.

Четвер в Україні виявиться порівняно сухим острівцем. Адже 8-го травня у більшості областей - короткочасне припинення опадів і навіть сонечко визиратиме. Проте в Карпатах очікується дощ, місцями навіть із мокрим снігом. Також найближчої ночі ще дощик пройде у східних областях

- зазначила Діденко.

Проте, з її слів, усе ж значна частина України "належатиме сухій погоді".

За її прогнозом, температура повітря вночі +2...+7 градусів, на півдні та сході +9...+14 градусів.

"Уважно! Вночі на півночі, заході, на Черкащині, Полтавщині подекуди заморозки на грунті!" - наголосила синоптик.

Протягом дня четверга, з її слів, передбачається +12...+17, на півдні +15...+20 градусів, у західних областях +9...+13 градусів.

У Києві 8 травня опади малоймовірні. Вночі +4...+6 градусів, вдень +12...+14 градусів.

Надалі в Україні переважатиме волога, з періодичними дощами, погода. Дещо потеплішає, проте на літню спеку не варто розраховувати - очікується комфортна температура повітря

- зазначила Діденко.

В Україні очікуються дощі, на півдні - сильні зливи, можливі заморозки06.05.25, 12:44 • 9664 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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