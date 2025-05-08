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"Травень - травнем, а в горах сніг": у Карпатах знову засніжило, туристів застерігають від походів

Київ • УНН

 • 562 перегляди

В українських Карпатах випало 2 см снігу. Рятувальники закликають утриматися від походів через ускладнення погодних умов і слідкувати за прогнозом.

"Травень - травнем, а в горах сніг": у Карпатах знову засніжило, туристів застерігають від походів

У високогір'ї в українських Карпатах 8 травня випало до 2 см снігу. Рятувальники закликають туристів утриматися від походів. Про це повідомили у ДСНС України у четвер, пише УНН.

Травень травнем, а у горах знову сніг! У високогір'ї випало близько 2 см впродовж минулої доби

- вказали у ДСНС 8 травня вранці.

На горі Піп Іван, одній з найвищих вершин в українських Карпатах, сьогодні хмарно, туман, видимість обмежена. Штиль. Температура повітря мінус 2° С.

"Рекомендуємо утриматися від походів на період ускладнення погодних умов! Вирушаючи в гори, стежте за оновленнями прогнозу погоди та обов'язково завантажте застосунок "Порятунок у горах", - радять рятувальники.

В Україні у четвер переважно сухо, але в Карпатах можливий мокрий сніг - синоптик07.05.25, 11:40 • 8138 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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