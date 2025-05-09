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Травень думає, що він січень: у низці областей України засніжило, температура впала до -7°C

Київ • УНН

 • 358 перегляди

В горах Чернівецької та Івано-Франківської областей зафіксували сніг. На горі Піп Іван температура повітря впала до -7°C, видимість обмежена, а рятувальники закликають утриматись від походів у гори.

Травень думає, що він січень: у низці областей України засніжило, температура впала до -7°C

Сніг зафіксували в горах Чернівецької та Івано-Франківської областей. Атмосфера там максимально зимова, температура повітря впала нижче нуля, а на горі Піп Іван - опустилася до -7. Українці почали активно ділитися фотографіями та відео засніжених місцин. Про це пише УНН з посиланням на ДСНС та соціальні мережі.

Деталі

Станом на 08:25, 09 травня 2025 року, на горі Піп Іван Чорногірський: хмарно, туман, видимість обмежена, вітер східний, північно-східний 10–12 м/с, температура повітря – мінус 7°C

- повідомили у ДСНС.

Там застерегли туристів і наполегливо рекомендували утриматися від виходів у високогір’я, враховуючи негоду.

Сніг пройшов і у інші регіони Івано-Франківщини. Повідомляють, що максимально зимова атмосфера у селі Дземброня. Все небо затягнули хмари.

Нагадаємо

Синоптик Наталка Діденко повідомила, що 9 травня південну частину України накриє циклон, що принесе рясні дощі в центрі, на Одещині та Миколаївщині, а в Карпатах пройде мокрий сніг. Температура повітря сьогодні коливатиметься від +10 до +21 градуса.

Альона Уткіна

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