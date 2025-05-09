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Май думает, что он январь: в ряде областей Украины выпал снег, температура упала до -7°C

Киев • УНН

 • 408 просмотра

В горах Черновицкой и Ивано-Франковской областей зафиксировали снег. На горе Поп Иван температура воздуха упала до -7°C, видимость ограничена, а спасатели призывают воздержаться от походов в горы.

Май думает, что он январь: в ряде областей Украины выпал снег, температура упала до -7°C

Снег зафиксировали в горах Черновицкой и Ивано-Франковской областей. Атмосфера там максимально зимняя, температура воздуха упала ниже нуля, а на горе Поп Иван - опустилась до -7. Украинцы начали активно делиться фотографиями и видео заснеженных местностей. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГСЧС и социальные сети.

Детали

По состоянию на 08:25, 09 мая 2025 года, на горе Поп Иван Черногорский: облачно, туман, видимость ограничена, ветер восточный, северо-восточный 10-12 м/с, температура воздуха – минус 7°C

- сообщили в ГСЧС.

Там предостерегли туристов и настоятельно рекомендовали воздержаться от выходов в высокогорье, учитывая непогоду.

Снег прошел и в другие регионы Ивано-Франковской области. Сообщают, что максимально зимняя атмосфера в селе Дземброня. Все небо затянули тучи.

Напомним

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что 9 мая южную часть Украины накроет циклон, который принесет обильные дожди в центре, на Одесщине и Николаевщине, а в Карпатах пройдет мокрый снег. Температура воздуха сегодня будет колебаться от +10 до +21 градуса.

Алена Уткина

Алена Уткина

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