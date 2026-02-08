Выборы в Таиланде: партия премьера Анутина одерживает победу на фоне призывов к стабильности

$43.140.00
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
17:37 • 12049 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
16:39 • 16327 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 18432 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 20909 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 19630 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 13953 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 11937 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
7 февраля, 20:45 • 24249 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 38254 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
Мелони назвала "врагами Италии" участников протестов во время Олимпиады8 февраля, 12:07 • 5172 просмотра
Киевская область возвращается к графикам, энергетики стабилизировали ситуацию - ДТЭКPhoto8 февраля, 13:46 • 6592 просмотра
Энергетическая инфраструктура россии является законной целью для военных ударов - Зеленский8 февраля, 15:26 • 4630 просмотра
Киев под атакой баллистики, раздаются взрывы - мэр8 февраля, 15:32 • 15068 просмотра
Индия присоединилась к войне с "теневым флотом" и задержала три танкера - СМИVideo18:41 • 8528 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 27948 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 49324 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 68074 просмотра
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 68074 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 61908 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 62478 просмотра
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 62478 просмотра
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Луиш Монтенегру
Марселу Ребелу де Соуза
Украина
Село
Великобритания
Соединённые Штаты
Киевская область
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 24483 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 38437 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 40022 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 48578 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 51250 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
MIM-104 Patriot

Выборы в Таиланде: партия премьера Анутина одерживает победу на фоне призывов к стабильности

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Правящая партия "Бхумджайтай" во главе с Анутином Чарнвиракулом получила около 191-194 мест в Палате представителей Таиланда. Премьер обещает неизменность курса и избежание радикальных изменений в законодательстве.

Выборы в Таиланде: партия премьера Анутина одерживает победу на фоне призывов к стабильности
Фото: Bloomberg

В воскресенье в Таиландии состоялись досрочные парламентские выборы, результаты которых стали триумфом для действующего премьер-министра Анутина Чарнвиракула и его партии "Бхумджайтхай". Согласно предварительным подсчетам, правящая сила получила около 191-194 мест в 500-местной Палате представителей, что почти втрое превышает ее прошлый результат. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Избирательная кампания Анутина Чарнвиракула базировалась на националистической риторике и бескомпромиссной защите монархии. Накануне голосования премьер получил аудиенцию у короля Махи Вачиралонгкорна, что аналитики расценили как символический знак одобрения со стороны дворца. В отличие от предыдущих лет, когда победу обычно одерживали прогрессивные реформаторы, на этот раз тайцы отдали предпочтение "партии средней позиции", которая обещает преемственность курса и избежание радикальных изменений в законодательстве об оскорблении величества.

Конфликт между Таиландом и Камбоджей: перемирие на границе двух стран остается хрупким30.01.26, 09:48 • 4601 просмотр

Несмотря на победу роялистов, параллельно с выборами состоялся референдум, на котором около 65% граждан поддержали идею создания новой Конституции вместо текущей, разработанной военными в 2017 году. Анутин уже заявил, что поддерживает переписывание основного закона, однако его администрация будет гарантировать неприкосновенность разделов, касающихся статуса монарха.

Формирование коалиции и экономические вызовы

Для формирования правительства Анутину понадобится поддержка партнеров для достижения большинства в 251 голос. Наиболее вероятными союзниками называют партию "Клатхам" (56-59 мест) и, возможно, популистскую "Пхиа Тхаи" (74-77 мест), связанную с семьей Чинават.

Таиланд и Камбоджа закрепили перемирие после переговоров с участием Китая29.12.25, 14:50 • 4200 просмотров

Основной задачей нового кабинета станет реанимация экономики, которая с 2020 года демонстрирует низкие темпы роста на уровне 1% годовых. Инвесторы ожидают от Анутина усиления конкурентоспособности страны и решения проблем старения населения.

Программа премьера уже предусматривает масштабные выплаты и инициативу по найму 100 000 сиделок, что должно стать частью стратегии стимулирования внутреннего потребления.

Накануне выборов в Таиланде правящая партия обещает прекратить конфликт с Камбоджей17.01.26, 08:27 • 6010 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Государственный бюджет
Bloomberg L.P.
Таиланд