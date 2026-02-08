Выборы в Таиланде: партия премьера Анутина одерживает победу на фоне призывов к стабильности

Фото: Bloomberg

В воскресенье в Таиландии состоялись досрочные парламентские выборы, результаты которых стали триумфом для действующего премьер-министра Анутина Чарнвиракула и его партии "Бхумджайтхай". Согласно предварительным подсчетам, правящая сила получила около 191-194 мест в 500-местной Палате представителей, что почти втрое превышает ее прошлый результат. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Избирательная кампания Анутина Чарнвиракула базировалась на националистической риторике и бескомпромиссной защите монархии. Накануне голосования премьер получил аудиенцию у короля Махи Вачиралонгкорна, что аналитики расценили как символический знак одобрения со стороны дворца. В отличие от предыдущих лет, когда победу обычно одерживали прогрессивные реформаторы, на этот раз тайцы отдали предпочтение "партии средней позиции", которая обещает преемственность курса и избежание радикальных изменений в законодательстве об оскорблении величества.

Несмотря на победу роялистов, параллельно с выборами состоялся референдум, на котором около 65% граждан поддержали идею создания новой Конституции вместо текущей, разработанной военными в 2017 году. Анутин уже заявил, что поддерживает переписывание основного закона, однако его администрация будет гарантировать неприкосновенность разделов, касающихся статуса монарха.

Формирование коалиции и экономические вызовы

Для формирования правительства Анутину понадобится поддержка партнеров для достижения большинства в 251 голос. Наиболее вероятными союзниками называют партию "Клатхам" (56-59 мест) и, возможно, популистскую "Пхиа Тхаи" (74-77 мест), связанную с семьей Чинават.

Основной задачей нового кабинета станет реанимация экономики, которая с 2020 года демонстрирует низкие темпы роста на уровне 1% годовых. Инвесторы ожидают от Анутина усиления конкурентоспособности страны и решения проблем старения населения.

Программа премьера уже предусматривает масштабные выплаты и инициативу по найму 100 000 сиделок, что должно стать частью стратегии стимулирования внутреннего потребления.

