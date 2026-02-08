Вибори в Таїланді: партія прем'єра Анутіна здобуває перемогу на тлі закликів до стабільності

$43.140.00
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
17:37 • 12047 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
16:39 • 16325 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 18431 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 20908 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 19629 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 13952 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 11936 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 24249 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 38254 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
Мелоні назвала "ворогами Італії" учасників протестів під час Олімпіади8 лютого, 12:07 • 5172 перегляди
Київщина повертається до графіків, енергетики стабілізували ситуацію - ДТЕКPhoto8 лютого, 13:46 • 6592 перегляди
Енергетична інфраструктура росії є законною ціллю для військових ударів - Зеленський8 лютого, 15:26 • 4630 перегляди
Київ під атакою балістики, лунають вибухи - мер8 лютого, 15:32 • 15068 перегляди
Індія долучилась до війни з "тіньовим флотом" і затримала три танкери - ЗМІVideo18:41 • 8528 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 27952 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 49328 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 68077 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 61912 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 62481 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 24485 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 38439 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 40024 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 48582 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 51252 перегляди
Вибори в Таїланді: партія прем'єра Анутіна здобуває перемогу на тлі закликів до стабільності

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Провладна партія "Бхумджайтхай" на чолі з Анутіном Чарнвіракулом здобула близько 191-194 місць у Палаті представників Таїланду. Прем'єр обіцяє незмінність курсу та уникнення радикальних змін у законодавстві.

Вибори в Таїланді: партія прем'єра Анутіна здобуває перемогу на тлі закликів до стабільності
Фото: Bloomberg

У неділю в Таїланді відбулися дострокові парламентські вибори, результати яких стали тріумфом для чинного прем'єр-міністра Анутіна Чарнвіракула та його партії "Бхумджайтхай". Згідно з попередніми підрахунками, провладна сила отримала близько 191-194 місць у 500-місній Палаті представників, що майже втричі перевищує її минулий результат. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Виборча кампанія Анутіна Чарнвіракула базувалася на націоналістичній риториці та безкомпромісному захисті монархії. Напередодні голосування прем'єр отримав аудієнцію у короля Махи Вачіралонгкорна, що аналітики розцінили як символічний знак схвалення з боку палацу. На відміну від попередніх років, коли перемогу зазвичай здобували прогресивні реформатори, цього разу тайці надали перевагу "партії середньої позиції", яка обіцяє наступність курсу та уникнення радикальних змін у законодавстві про образу величності.

Конфлікт між Таїландом і Камбоджею: перемир'я на кордоні двох країн залишається крихким30.01.26, 09:48 • 4601 перегляд

Попри перемогу роялістів, паралельно з виборами відбувся референдум, на якому близько 65% громадян підтримали ідею створення нової Конституції замість поточної, розробленої військовими у 2017 році. Анутін вже заявив, що підтримує переписування основного закону, проте його адміністрація гарантуватиме недоторканність розділів, що стосуються статусу монарха.

Формування коаліції та економічні виклики

Для формування уряду Анутіну знадобиться підтримка партнерів для досягнення більшості у 251 голос. Найбільш імовірними союзниками називають партію "Клатхам" (56-59 місць) та, можливо, популістську "Пхиа Тхаї" (74-77 місць), пов'язану з родиною Чинават.

Таїланд і Камбоджа закріпили перемир'я після переговорів за участю Китаю29.12.25, 14:50 • 4200 переглядiв

Основним завданням нового кабінету стане реанімація економіки, яка з 2020 року демонструє низькі темпи зростання на рівні 1% річних. Інвестори очікують від Анутіна посилення конкурентоспроможності країни та розв'язання проблем старіння населення.

Програма прем'єра вже передбачає масштабні виплати та ініціативу з найму 100 000 доглядальників, що має стати частиною стратегії стимулювання внутрішнього споживання.

Напередодні виборів у Таїланді правляча партія обіцяє припинити конфлікт із Камбоджею17.01.26, 08:27 • 6010 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Державний бюджет
Bloomberg
Таїланд