Вибори в Таїланді: партія прем'єра Анутіна здобуває перемогу на тлі закликів до стабільності

Фото: Bloomberg

У неділю в Таїланді відбулися дострокові парламентські вибори, результати яких стали тріумфом для чинного прем'єр-міністра Анутіна Чарнвіракула та його партії "Бхумджайтхай". Згідно з попередніми підрахунками, провладна сила отримала близько 191-194 місць у 500-місній Палаті представників, що майже втричі перевищує її минулий результат. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Виборча кампанія Анутіна Чарнвіракула базувалася на націоналістичній риториці та безкомпромісному захисті монархії. Напередодні голосування прем'єр отримав аудієнцію у короля Махи Вачіралонгкорна, що аналітики розцінили як символічний знак схвалення з боку палацу. На відміну від попередніх років, коли перемогу зазвичай здобували прогресивні реформатори, цього разу тайці надали перевагу "партії середньої позиції", яка обіцяє наступність курсу та уникнення радикальних змін у законодавстві про образу величності.

Попри перемогу роялістів, паралельно з виборами відбувся референдум, на якому близько 65% громадян підтримали ідею створення нової Конституції замість поточної, розробленої військовими у 2017 році. Анутін вже заявив, що підтримує переписування основного закону, проте його адміністрація гарантуватиме недоторканність розділів, що стосуються статусу монарха.

Формування коаліції та економічні виклики

Для формування уряду Анутіну знадобиться підтримка партнерів для досягнення більшості у 251 голос. Найбільш імовірними союзниками називають партію "Клатхам" (56-59 місць) та, можливо, популістську "Пхиа Тхаї" (74-77 місць), пов'язану з родиною Чинават.

Основним завданням нового кабінету стане реанімація економіки, яка з 2020 року демонструє низькі темпи зростання на рівні 1% річних. Інвестори очікують від Анутіна посилення конкурентоспроможності країни та розв'язання проблем старіння населення.

Програма прем'єра вже передбачає масштабні виплати та ініціативу з найму 100 000 доглядальників, що має стати частиною стратегії стимулювання внутрішнього споживання.

