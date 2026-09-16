Вертолёт NBC4 разбился во время прямого эфира в Лос-Анджелесе: погибли три человека
Киев • УНН
Вертолёт NewsChopper4 упал на парковку в Лос-Анджелесе во время съёмки ДТП. Погибли по меньшей мере три человека, один человек тяжело травмирован.
Вертолёт NewsChopper4 телеканала NBC4 Los Angeles разбился в районе Чатсворт в Лос-Анджелесе во время освещения ДТП. В результате происшествия есть погибшие: падение произошло в прямом эфире, сообщает Los Angeles Times, передаёт УНН.
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Сообщается, что вертолёт упал на парковку между двумя зданиями и загорелся. В результате катастрофы погибли по меньшей мере три человека, ещё одного человека в тяжёлом состоянии доставили в больницу.
Экипаж снимал последствия столкновения легкового автомобиля с автобусом, в результате которого погибли два человека. Причины падения в настоящее время устанавливаются.
По данным пожарных, среди погибших был один человек, находившийся на земле. После падения огонь перекинулся на припаркованные автомобили и контейнеры.
Также сообщается, что в катастрофе погибли репортёр Элиана Морено и пилот Джордж Марсинив.
Напомним
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что США якобы планировали организовать инцидент, "подобный терактам 11 сентября", чтобы обвинить в нём Иран.