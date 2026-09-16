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Гвинтокрил NBC4 розбився під час прямого ефіру в Лос-Анджелесі: загинули троє людей

Київ • УНН

 • 1066 перегляди

Гвинтокрил NewsChopper4 упав на парковку в Лос-Анджелесі під час зйомки ДТП. Загинули щонайменше троє людей, одна особа тяжко травмована.

Гвинтокрил NBC4 розбився під час прямого ефіру в Лос-Анджелесі: загинули троє людей

Гвинтокрил NewsChopper4 телеканалу NBC4 Los Angeles розбився у районі Чатсворт у Лос-Анджелесі під час висвітлення ДТП. Внаслідок події є загиблі: це падіння відбувся в прямому ефірі, повідомляє Los Angeles Times, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що гвинтокрил впав на паркування між двома будівлями та загорівся. Унаслідок катастрофи загинули щонайменше троє людей, ще одну людину у важкому стані доправили до лікарні.

Екіпаж знімав наслідки зіткнення легковика з автобусом, унаслідок якого загинули двоє осіб. Причини падіння наразі встановлюють.

За даними пожежників, серед загиблих була одна людина, яка перебувала на землі. Вогонь після падіння перекинувся на припарковані автомобілі та контейнери.

Також повідомляється, що в катастрофі загинули репортер Еліана Морено та пілот Джордж Марсінів.

Нагадаємо

Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані заявив, що США нібито планували організувати інцидент, "подібний до терактів 11 вересня", щоб звинуватити в ньому Іран.

Євген Устименко

Світ
Теракт
Вибухи
Пожежі
Дорожньо-транспортна пригода
Сполучені Штати Америки
Лос-Анджелес
Іран