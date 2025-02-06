"Вероятность почти нулевая": Келлог о возвращении Украине ядерного оружия

Спецпредставитель Президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что шансов на возвращение Украине ядерного арсенала почти нет. Так он прокомментировал слова Президента Владимира Зеленского, который предположил, что Киев может рассмотреть ядерное вооружение как альтернативу, если США не обеспечат вступление Украины в НАТО. Об этом Келлог сказал в интервью Fox News, передает УНН.

Впрочем, Келлог подчеркнул, что вопрос повторного вооружения Украины ядерным оружием не рассматривается.

"Шанс на то, что они вернут свое ядерное оружие колеблется между мизерным и нулевым... Будем честными, мы знаем, что этого не произойдет", - сказал Кит Келлог.

В 1994 году, после распада Советского Союза, Украина согласилась передать свое ядерное оружие россии в обмен на гарантии от россии, США и Великобритании относительно уважения ее суверенитета и независимости - договор, который москва неоднократно нарушала своими вторжениями.

В интервью во вторник Зеленский заявил, что Украина должна получить свое оружие "обратно", если вопрос членства в НАТО не будет решен в приемлемые сроки.

"Вспомните, президент говорил, что мы - правительство здравого смысла... Когда кто-то говорит такое, стоит оценивать последствия и возможные результаты. Это и есть использование здравого смысла", - отметил Келлог.

Напомним

Зеленский говорил, что Украине необходимо иметь собственную защиту в тот период, пока будет продолжаться вступление в НАТО. Это может быть ядерное оружие, ракетные системы, финансирование украинской армии, а также контингент военных других стран.