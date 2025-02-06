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"Ймовірність майже нульова": Келлог про повернення Україні ядерної зброї

Київ • УНН

 • 31801 перегляди

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що ймовірність повернення Україні ядерної зброї "майже нульова". Це відповідь на слова Зеленського про ядерне озброєння як альтернативу членству в НАТО.

Спецпредставник Президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що шансів на повернення Україні ядерного арсеналу майже немає. Так він прокоментував слова Президента Володимира Зеленського, який припустив, що Київ може розглянути ядерне озброєння як альтернативу, якщо США не забезпечать вступу України до НАТО. Про це Келлог сказав в інтерв'ю Fox News, передає УНН

Втім, Келлог наголосив, що питання повторного озброєння України ядерною зброєю не розглядається.

"Шанс на те, що вони повернуть свою ядерну зброю коливається між мізерним і нульовим... Будьмо чесними, ми знаємо, що цього не станеться", — сказав Кіт Келлог.

У 1994 році, після розпаду Радянського Союзу, Україна погодилася передати свою ядерну зброю росії в обмін на гарантії від росії, США та Великої Британії щодо поваги до її суверенітету та незалежності — договір, який москва неодноразово порушила своїми вторгненнями.

В інтерв’ю у вівторок Зеленський заявив, що Україна має отримати свою зброю "назад", якщо питання членства в НАТО не буде вирішене в прийнятні терміни.

"Згадайте, президент казав, що ми – уряд здорового глузду... Коли хтось говорить таке, варто оцінювати наслідки та можливі результати. Це і є використання здорового глузду", — зазначив Келлог.

Нагадаємо

Зеленський говорив, що Україні необхідно мати власний захист в той період, поки триватиме вступ до НАТО. Це може бути ядерна зброя, ракетні системи, фінансування української армії, а також контингент військових інших країн. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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