Под вечер россияне в очередной раз атаковали прибрежную зону Одесской области баллистической ракетой (вероятно "Искандер-М") с территории временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает воздушное командование "Юг", передает УНН.

Сообщается, что в течение дня 19 июня 2024 года противовоздушной обороной юга Украины уничтожен разведывательный беспилотник "Орлан-10" на Николаевщине и ударный "Ланцет" на Херсонщине.

"Под вечер враг в очередной раз атаковал прибрежную зону Одесской области баллистической ракетой (вероятно "Искандер-М") с территории временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

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Сегодня вечером сообщалось, что прогремели взрывы в Одесской области на фоне воздушной тревоги.

Российская армия в ночь на 18 июня направила крылатую ракету в направлении Одесской области.