В Одеській області чули вибухи
Київ • УНН
Під час повітряної тривоги в Одеській області України лунали вибухи, можливо, викликані російським ракетним ударом. Міська та обласна влада наразі інформацію про вибухи не коментувала.
Вибухи пролунали в Одеській області на тлі повітряної тривоги, передає УНН посиланням на місцеві Telegram-канали.
У соцмережах повідомляють, що вибухи ймовірно лунали в Чорноморську. Можливо є приліт.
Міська та обласна влада наразі інформацію про вибухи не коментувала.
рф вночі випустила ракету в напрямку Одещини: без постраждалих та пошкоджень18.06.24, 14:17 • 25324 перегляди