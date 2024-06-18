рф вночі випустила ракету в напрямку Одещини: без постраждалих та пошкоджень
Київ • УНН
росія вночі спрямувала крилату ракету по Одеській області, жертв і руйнувань немає.
російська армія у ніч на 18 червня спрямувала крилату ракету в напрямку Одеської області, обійшлось без постраждалих та пошкоджень. Про це у вівторок повідомили в Силах оборони Півдня, передає УНН.
Вночі ворог з тактичної авіації спрямував крилату ракету в напрямку Одещини. На щастя обійшлося без руйнувань та постраждалих
Також окупанти вночі атакували південний регіон дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. Силами протиповітряної оборони знищено 9 дронів в небі над Запоріжжям.
Продовжуючи терор мирного населення прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської областей, ворог застосував 306 FPV-дронів, 8 ударних БпЛА типу "Ланцет", та скинув з БпЛА різних модифікацій 361 осколковий боєприпас.
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