Українська ППО збила всі 10 ворожих безпілотників у Запорізькій та Дніпропетровській областях
Київ • УНН
Українські Сили протиповітряної оборони збили всі 10 ворожих безпілотників "Shahed", запущених рф у Запорізькій та Дніпропетровській областях 18 червня 2024 року.
Цієї ночі Сили ППО збили 10/10 ворожих дронів у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Про це повідомляє Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, передає УНН.
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Сьогодні, 18 червня 2024 року, противник спробував здійснити атаку за допомогою 10 ударних безпілотників типу "Shahed-131/136".
За даними мобільних вогневих груп Сил оборони України та зенітних ракетних підрозділів Повітряних Сил, всі ворожі дрони "Shahed" були успішно збиті в Запорізькій та Дніпропетровській областях.
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