Этой ночью Силы ПВО сбили 10/10 вражеских дронов в Запорожской и Днепропетровской областях. Об этом сообщает Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук, передает УНН.

Детали

Сегодня, 18 июня 2024 года, противник попытался осуществить атаку с помощью 10 ударных беспилотников типа "Shahed-131/136".

По данным мобильных огневых групп Сил обороны Украины и зенитных ракетных подразделений Воздушных Сил, все вражеские дроны "Shahed" были успешно сбиты в Запорожской и Днепропетровской областях.

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