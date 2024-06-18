российская армия в ночь на 18 июня направила крылатую ракету в направлении Одесской области, обошлось без пострадавших и повреждений. Об этом во вторник сообщили в Силах обороны Юга, передает УНН.

Ночью враг с тактической авиации направил крылатую ракету в направлении Одесской области. К счастью обошлось без разрушений и пострадавших - говорится в сообщении.

Также оккупанты ночью атаковали южный регион дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. Силами противовоздушной обороны уничтожено 9 дронов в небе над Запорожьем.

Продолжая террор мирного населения прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей, враг применил 306 FPV-дронов, 8 ударных БпЛА типа "Ланцет", и сбросил с БпЛА различных модификаций 361 осколочный боеприпас.

Напомним

В Одессе в ночь на 19 июня был слышен взрыв.

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