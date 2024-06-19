Взрывы прогремели в Одесской области на фоне воздушной тревоги, передает УНН ссылкой на местные Telegram-каналы.

В соцсетях сообщают, что взрывы вероятно раздавались в Черноморске. Возможно есть прилет.

Городские и областные власти пока информацию о взрывах не комментировали.

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