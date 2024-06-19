Ймовірно "Іскандер-М": рф надвечір атакувала прибережну зону Одещини балістичною ракетою
Київ • УНН
Росіяни атакували Одеську область балістичною ракетою з окупованого Криму. Крім того, упродовж дня протиповітряною обороною півдня України знищено розвідувальний безпілотник "Орлан-10" на Миколаївщині та ударний "Ланцет" на Херсонщині.
Надвечір росіяни вчергове атакували прибережну зону Одещини балістичною ракетою (ймовірно "Іскандер-М") із території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє Повітряне командування "Південь", передає УНН.
Повідомляється, що упродовж дня 19 червня 2024 року протиповітряною обороною півдня України знищено розвідувальний безпілотник "Орлан-10" на Миколаївщині та ударний "Ланцет" на Херсонщині.
"Надвечір ворог вчергове атакував прибережну зону Одещини балістичною ракетою (ймовірно "Іскандер-М") із території тимчасово окупованого Криму", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Сьогодні ввечері повідомлялося, що пролунали вибухи в Одеській області на тлі повітряної тривоги.
Російська армія у ніч на 18 червня спрямувала крилату ракету в напрямку Одеської області.