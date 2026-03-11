Верховная Рада провалила закон об органах самоорганизации населения

Верховная Рада Украины не поддержала законопроект №6319. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Подробности

Как отметил нардеп, за законопроект №6319 проголосовали 205 депутатов, против - 1 депутат, воздержались от голосования - 69 человек, не голосовали вообще - 294 народных депутата.

За - 205 во втором чтении. Закон отклонен. Сначала упали две важные правки (менее 200 голосов). Ну и потом весь закон полетел. Показательно, что "Слуги Народа" дали 129 голосов - заявил Железняк.

Дополнительно

Законопроект №6319 о внесении изменений в Закон Украины "Об органах самоорганизации населения" относительно усовершенствования порядка организации, деятельности и прекращения органа самоорганизации населения" был подан в Верховную Раду Украины 18 ноября 2021 года. Его автором является Денис Шмыгаль, бывший Премьер-министр, впоследствии - Министр обороны, а ныне - Первый вице-премьер-министр - министр энергетики Украины.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является усовершенствование порядка организации, деятельности и прекращения органа самоорганизации населения, что будет способствовать развитию и распространению практики создания органов самоорганизации населения как формы участия жителей в решении отдельных вопросов местного значения.

Напомним

Верховная Рада отклонила законопроект о налогообложении цифровых платформ (о "налоге на OLX") №14025.