09:10 • 6112 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
08:06 • 11470 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
07:44 • 13984 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 28826 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 88994 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 68141 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 14:11 • 41415 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
10 марта, 12:33 • 45720 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
10 марта, 11:27 • 35973 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 65091 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Верховная Рада провалила закон об органах самоорганизации населения

Киев • УНН

 • 708 просмотра

Парламент отклонил законопроект №6319 из-за нехватки голосов и неподдержанных поправок. За инициативу проголосовали лишь 205 народных депутатов.

Верховная Рада провалила закон об органах самоорганизации населения

Верховная Рада Украины не поддержала законопроект №6319. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Подробности

Как отметил нардеп, за законопроект №6319 проголосовали 205 депутатов, против - 1 депутат, воздержались от голосования - 69 человек, не голосовали вообще - 294 народных депутата.

За - 205 во втором чтении. Закон отклонен. Сначала упали две важные правки (менее 200 голосов). Ну и потом весь закон полетел. Показательно, что "Слуги Народа" дали 129 голосов

- заявил Железняк.

Дополнительно

Законопроект №6319 о внесении изменений в Закон Украины "Об органах самоорганизации населения" относительно усовершенствования порядка организации, деятельности и прекращения органа самоорганизации населения" был подан в Верховную Раду Украины 18 ноября 2021 года. Его автором является Денис Шмыгаль, бывший Премьер-министр, впоследствии - Министр обороны, а ныне - Первый вице-премьер-министр - министр энергетики Украины.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является усовершенствование порядка организации, деятельности и прекращения органа самоорганизации населения, что будет способствовать развитию и распространению практики создания органов самоорганизации населения как формы участия жителей в решении отдельных вопросов местного значения.

Напомним

Верховная Рада отклонила законопроект о налогообложении цифровых платформ (о "налоге на OLX") №14025.

Евгений Устименко

ОбществоПолитика
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Слуга народа
Верховная Рада
Ярослав Железняк
Украина
Денис Шмыгаль