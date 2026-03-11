Верховна Рада провалила закон про органи самоорганізації населення

Верховна Рада України не підтримала законопроект №6319. Про це повідомив в Telegram народний депутат Ярослав Желєзняк, передає УНН.

Деталі

Як зазначив нардеп, за законопроект №6319 проголосували 205 депутатів, проти - 1 депутат, утримались від голосування - 69 людей, не голосували взагалі - 294 народних депутати.

За - 205 у другому читанні. Закон відхилено. Cпочатку впали дві правки важливі (менше 200 голосів). Ну і потім весь закон полетів. Показово, що "Слуги Народу" дали 129 голосів - заявив Желєзняк.

Додатково

Законопроект №6319 про внесення змін до Закону України "Про органи самоорганізації населення" щодо удосконалення порядку організації, діяльності та припинення органу самоорганізації населення" був поданий до Верховної Ради України 18 листопада 2021 року. Його автором є Денис Шмигаль, колишній Прем'єр-міністр, згодом - Міністр оборони, а нині - Перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики України.

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроекту є удосконалення порядку організації, діяльності та припинення органу самоорганізації населення, що сприятиме розвитку і поширенню практики створення органів самоорганізації населення як форми участі жителів у вирішенні окремих питань місцевого значення.

Нагадаємо

