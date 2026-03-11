Верховна Рада провалила закон про органи самоорганізації населення

$43.860.0351.040.33
ukenru
09:10 • 11402 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
08:06 • 18274 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
07:44 • 20001 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 34702 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 99802 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 76105 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11 • 43130 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33 • 45976 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27 • 36144 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 70794 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
4.5м/с
29%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Морська піхота США залучила безпілотники Vector, перевірені в Україні, для боротьби з контрабандою в Пуерто-Рико11 березня, 01:30 • 11880 перегляди
США знищили 16 іранських мінних загороджувачів через погрози Тегерана заблокувати експорт нафти11 березня, 04:32 • 27468 перегляди
Шість людей загинули внаслідок масштабної пожежі в автобусі у швейцарському Керцерсі11 березня, 04:50 • 5824 перегляди
КВІР оголосив про початок наймасштабнішої фази операції проти Ізраїлю та США05:50 • 20431 перегляди
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат09:01 • 20587 перегляди
Публікації
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат09:01 • 20826 перегляди
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує10 березня, 15:46 • 43741 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 99738 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 76055 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 70755 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Емманюель Макрон
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України10 березня, 17:17 • 23637 перегляди
У США запустять американські гірки у стилі "Форсаж" - як вони виглядаютьPhotoVideo10 березня, 16:04 • 24589 перегляди
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах10 березня, 13:12 • 34762 перегляди
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери10 березня, 11:32 • 40751 перегляди
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41 • 40938 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Золото
DJI Mavic

Верховна Рада провалила закон про органи самоорганізації населення

Київ • УНН

 • 1374 перегляди

Парламент відхилив законопроєкт №6319 через брак голосів та непідтримані правки. За ініціативу проголосували лише 205 народних депутатів.

Верховна Рада провалила закон про органи самоорганізації населення

Верховна Рада України не підтримала законопроект №6319. Про це повідомив в Telegram народний депутат Ярослав Желєзняк, передає УНН.

Деталі

Як зазначив нардеп, за законопроект №6319 проголосували 205 депутатів, проти - 1 депутат, утримались від голосування - 69 людей, не голосували взагалі - 294 народних депутати.

За - 205 у другому читанні. Закон відхилено. Cпочатку впали дві правки важливі (менше 200 голосів). Ну і потім весь закон полетів. Показово, що "Слуги Народу" дали 129 голосів

- заявив Желєзняк.

Додатково

Законопроект №6319 про внесення змін до Закону України "Про органи самоорганізації населення" щодо удосконалення порядку організації, діяльності та припинення органу самоорганізації населення" був поданий до Верховної Ради України 18 листопада 2021 року. Його автором є Денис Шмигаль, колишній Прем'єр-міністр, згодом - Міністр оборони, а нині - Перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики України.

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроекту є удосконалення порядку організації, діяльності та припинення органу самоорганізації населення, що сприятиме розвитку і поширенню практики створення органів самоорганізації населення як форми участі жителів у вирішенні окремих питань місцевого значення.

Нагадаємо

Верховна Рада відхилила законопроєкт про оподаткування цифрових платформ (про "податок на OLX") №14025.

Євген Устименко

СуспільствоПолітика
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Слуга народу
Верховна Рада України
Ярослав Железняк
Україна
Денис Шмигаль