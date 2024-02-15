Венгрия снова блокирует пакет санкций ЕС против рф, из-за предложенных мер в отношении Китая - FT

Венгрия снова блокирует очередной пакет санкций против россии, на этот раз из-за предложенных мер в отношении Китая, а не рф, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

"Вчера для дипломатов ЕС наступило дежавю, поскольку Венгрия в очередной раз заблокировала прогресс в реализации мероприятий, направленных на помощь в защите Украины от россии", - пишет издание.

"Венгрия заблокировала одобрение последнего пакета санкций ЕС против москвы, на этот раз не из-за противодействия мерам, направленным против россии, а в отношении Китая", - говорится в публикации со ссылкой на чиновников.

Издание указывает, что ЕС стремится ввести свой 13-й пакет санкций против кремля к двухлетней годовщине полномасштабного вторжения в Украину, то есть за девять дней. Это дополнило бы пакет финансовой поддержки для Украины в размере 50 миллиардов евро, а также шаг по выделению прибыли от обездвиженных суверенных активов россии, указывает издание.

"Венгрия была единственным скептиком на вчерашней встрече послов ЕС, которая в противном случае одобрила бы пакет санкций, направленный против почти 200 человек и организаций из россии, Китая и других стран, которые, как считается, помогают военным усилиям москвы", - пишет издание.

Венгры не согласились из-за китайских компаний - сказал один из чиновников.

Венгрия и ее премьер-министр Виктор Орбан неоднократно замедляли или ослабляли меры ЕС, направленные на наказание россии или помощь Украине.

Другой чиновник, информированный о дискуссиях, дипломатично охарактеризовал их как "очень плодотворный обмен мнениями", деликатно описав блокирование со стороны Венгрии, поскольку посол Будапешта "просит немного больше времени для анализа содержания предложений".

Пресс-секретарь посла Венгрии в ЕС не ответил на просьбу о комментариях.

"Это предложение не лишено противоречий, учитывая, что оно призывает к санкциям против трех китайских компаний и одной в Индии. Подобный шаг в прошлом году был заблокирован хором государств-членов. В случае одобрения это будет первый случай, когда предприятия в материковом Китае и Индии пострадают от санкций ЕС", - отмечает издание.

Обсуждения продолжатся, заявили официальные лица, и, вероятно, будут рассмотрены министрами стран-членов на встречах на следующей неделе. Сторонники пакета санкций надеются достичь соглашения до следующей среды, чтобы уложиться в последний срок - 24 февраля, говорится в публикации.

"Между тем, на той же встрече послы наконец согласовали юридические тексты, необходимые для запуска пакета ЕС по поддержке Украины на 50 миллиардов евро, который согласовали лидеры две недели назад после решения Орбана снять свое вето", - указывает издание.

Затем для этого необходимо получить одобрение Европейского парламента, а средства начнут поступать в начале следующего месяца, говорится в статье.

ЕС предлагает санкции против китайских компаний, которые помогают в военных усилиях рф - Guardian