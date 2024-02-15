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Угорщина знову блокує пакет санкцій ЄС проти рф, через запропоновані заходи щодо Китаю - FT

Угорщина знову блокує пакет санкцій ЄС проти рф, через запропоновані заходи щодо Китаю - FT

Київ • УНН

 • 28134 перегляди

Угорщина заблокувала санкції ЄС проти росії через запропоновані заходи, спрямовані проти китайських компаній.

Угорщина знову блокує черговий пакет санкцій проти росії, цього разу через запропоновані заходи щодо Китаю, а не рф, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

"Учора для дипломатів ЄС настало дежавю, оскільки Угорщина вкотре заблокувала прогрес у реалізації заходів, спрямованих на допомогу у захисті України від росії", - пише видання.

"Угорщина заблокувала схвалення останнього пакету санкцій ЄС проти москви, цього разу не через протидію заходам, спрямованим проти росії, а щодо Китаю", - ідеться у публікації з посиланням на чиновників.

Видання вказує, що ЄС прагне запровадити свій 13-й пакет санкцій проти кремля до дворічної річниці повномасштабного вторгнення в Україну, тобто за дев'ять днів. Це доповнило б пакет фінансової підтримки для України обсягом 50 мільярдів євро, а також крок із виділення прибутку від знерухомлених суверенних активів росії, вказує видання.

"Угорщина була єдиним скептиком на вчорашній зустрічі послів ЄС, яка в іншому випадку схвалила б пакет санкцій, який спрямований проти майже 200 осіб та організацій з росії, Китаю та інших країн, які, як вважається, допомагають військовим зусиллям москви", - пише видання.

Угорці не погодилися через китайські компанії

- сказав один з чиновників.

Угорщина та її прем'єр-міністр Віктор Орбан неодноразово уповільнювали чи послаблювали заходи ЄС, спрямовані на покарання росії чи допомогу Україні.

Інший чиновник, поінформований про дискусії, дипломатично охарактеризував їх як "дуже плідний обмін думками", делікатно описавши блокування з боку Угорщини, оскільки посол Будапешта "просить трохи більше часу для аналізу змісту пропозицій".

Прессекретар посла Угорщини до ЄС не відповів на прохання про коментарі.

"Ця пропозиція не позбавлена протиріч, враховуючи, що вона закликає до санкцій проти трьох китайських компаній та однієї в Індії. Подібний крок минулого року було заблоковано хором держав-членів. У разі схвалення це буде перший випадок, коли підприємства у материковому Китаї та Індії постраждають від санкцій ЄС", - зазначає видання.

Обговорення продовжаться, заявили офіційні особи, і, ймовірно, будуть розглянуті міністрами країн-членів на зустрічах наступного тижня. Прихильники пакету санкцій сподіваються досягти угоди до наступної середи, щоб укластися в останній термін - 24 лютого, ідеться у публікації.

"Тим часом, на тій самій зустрічі посли нарешті погодили юридичні тексти, необхідні для запуску пакету ЄС з підтримки України на 50 мільярдів євро, який узгодили лідери два тижні тому після рішення Орбана зняти своє вето", - вказує видання.

Потім для цього необхідно отримати схвалення Європейського парламенту, а кошти почнуть надходити на початку наступного місяця, ідеться у статті.

ЄС пропонує санкції проти китайських компаній, які допомагають у воєнних зусиллях рф - Guardian14.02.24, 12:23 • 30475 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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