Венгрия подтвердила выход из Международного уголовного суда

$41.320.06
44.630.03
ukenru
НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон
19:36 • 8304 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
15:18 • 96390 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 160914 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

3 апреля, 13:29 • 101779 просмотра

Грузия сократила срок безвиза для украинцев с трех до одного года

Эксклюзив
3 апреля, 09:14 • 337841 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки

3 апреля, 08:00 • 171297 просмотра

Пасхальная корзина: во сколько обойдется в этом году

3 апреля, 06:50 • 143388 просмотра

"Сложно, но не критично": в правительстве оценили пошлины Трампа для Украины и работают над лучшими условиями

Эксклюзив
3 апреля, 06:00 • 195710 просмотра

Финтех-эксперт Елена Соседка объяснила, как изменится рынок после легализации криптовалют в Украине

2 апреля, 19:23 • 124156 просмотра

Украина вернула 11 детей с оккупированных территорий и рф

2 апреля, 18:52 • 108037 просмотра

Полуфинал Кубка Украины по футболу: определились участники

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+9°
1.1 м/с
64 %
753 мм
Ясно, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается
Популярные новости

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

3 апреля, 10:44 • 132547 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 42517 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 153471 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 32952 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 78381 просмотра
публикации

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

19:36 • 8304 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 78512 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив

15:18 • 96390 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше
Эксклюзив

3 апреля, 13:51 • 160915 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 153584 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Джорджия Мелони

Андрей Сибига

Александр Стабб

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Франция

Германия

Реклама
УНН Lite

Дэвид Швиммер заявил, что не мог слушать культовую песню из "Друзей" с тех пор, как ушел из шоу

16:23 • 18953 просмотра

"Шедевр": киностудия прорекламировала эпическую адаптацию "Одиссеи" от Нолана

15:47 • 20825 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 33073 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 42630 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

3 апреля, 10:44 • 132657 просмотра
Актуальное

Старлинк

Шахед-136

Хранитель

YouTube

Вашингтон Пост

Венгрия подтвердила выход из Международного уголовного суда

Киев • УНН

 • 10939 просмотра

Власти Венгрии инициируют процесс выхода из Международного уголовного суда. Соответствующее заявление сделал руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана.

Венгрия подтвердила выход из Международного уголовного суда

В четверг, 3 марта, Венгрия заявила, что начнет процедуру выхода из Международного уголовного суда, соответствующее заявление сделал руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Венгрия выйдет из Международного уголовного суда. Правительство начнет процедуру вывода в четверг в соответствии с конституционной и международно-правовой базой

- написал в коротком заявлении Гергели Гульяс, который является руководителем аппарата премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом стало известно, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в столицу Венгрии Будапешт, несмотря на международный ордер на его арест за ведение войны в секторе Газа.

В ноябре прошлого года правительство Венгрии во главе с Орбаном направило приглашение Нетаньяху после того, как Международный уголовный суд, базирующийся в Гааге, Нидерланды, выдал ордер, обвиняя его в преступлениях против человечества.

Издание отмечает, что Орбан, близкий соратник Нетаньяху, назвал ордер на арест "неслыханно дерзким" и "циничным".

Напомним

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Будапешт для переговоров с Виктором Орбаном. Визит проходит на фоне ордера МУС на арест Нетаньяху за военные преступления в Газе.

Визит продлится до воскресенья и имеет важное значение для двусторонних отношений между странами.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
Ассошиэйтед Пресс
Израиль
Биньямин Нетаньяху
Венгрия
Виктор Орбан
Bitcoin
$82,088.70
Золото
$3,131.90
Tesla
$269.16
Brent
$70.10
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,788.59