Венгрия подтвердила выход из Международного уголовного суда
Киев • УНН
Власти Венгрии инициируют процесс выхода из Международного уголовного суда. Соответствующее заявление сделал руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана.
В четверг, 3 марта, Венгрия заявила, что начнет процедуру выхода из Международного уголовного суда, соответствующее заявление сделал руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Венгрия выйдет из Международного уголовного суда. Правительство начнет процедуру вывода в четверг в соответствии с конституционной и международно-правовой базой
Об этом стало известно, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в столицу Венгрии Будапешт, несмотря на международный ордер на его арест за ведение войны в секторе Газа.
В ноябре прошлого года правительство Венгрии во главе с Орбаном направило приглашение Нетаньяху после того, как Международный уголовный суд, базирующийся в Гааге, Нидерланды, выдал ордер, обвиняя его в преступлениях против человечества.
Издание отмечает, что Орбан, близкий соратник Нетаньяху, назвал ордер на арест "неслыханно дерзким" и "циничным".
Напомним
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Будапешт для переговоров с Виктором Орбаном. Визит проходит на фоне ордера МУС на арест Нетаньяху за военные преступления в Газе.
Визит продлится до воскресенья и имеет важное значение для двусторонних отношений между странами.