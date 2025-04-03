Угорщина підтвердила вихід з Міжнародного кримінального суду
Київ • УНН
Влада Угорщини ініціює процес виходу з Міжнародного кримінального суду. Відповідну заяву зробив керівник апарату прем’єр-міністра Віктора Орбана.
У четвер, 3 березня, Угорщина заявила, що почне процедуру виходу з Міжнародного кримінального суду, відповідну заяву зробив керівник апарату прем’єр-міністра Віктора Орбана. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
Угорщина вийде з Міжнародного кримінального суду. Уряд розпочне процедуру виведення у четвер відповідно до конституційної та міжнародно-правової бази
Про це стало відомо, коли прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху прибув до столиці Угорщини Будапешта, незважаючи на міжнародний ордер на його арешт за ведення війни в секторі Газа.
У листопаді минулого року уряд Угорщини на чолі з Орбаном надіслав запрошення Нетаньяху після того, як Міжнародний кримінальний суд, що базується в Гаазі, Нідерланди, видав ордер, звинувачуючи його у злочинах проти людства.
Видання зазначає, що Орбан, близький соратник Нетаньяху, назвав ордер на арешт "нечувано зухвалим" і "цинічним".
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відвідав Будапешт для переговорів з Віктором Орбаном. Візит відбувається на тлі ордера МКС на арешт Нетаньяху за військові злочини у Газі.
Візит триватиме до неділі і має важливе значення для двосторонніх відносин між країнами.